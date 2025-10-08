Правда как оружие: почему ложь на фронте хуже врага и как она приводит к потерям

Related video

ЛЖЕЦ — ХУЖЕ ВРАГА

Один из известных военачальников каждое утро занят выполнением достаточно необычной, но очень важной функции. Он докладывает в Генштаб о чужих подразделениях. Где они находятся, как, по его данным, изменилось расположение позиций, какие потеряны, а какие — нет.

Это нужно для того, чтобы проверить правдивость данных, которые дают подразделения наверх. Потому что количество лжи... скажем так, слишком большое.

Врут командиры разных уровней. Врут взводные, врут комроты, комбаты, комбриги.

Ложь бывает разная. Разного уровня и степени вредности.

Захваченная врагом позиция именуется еще нашей, ее пытаются отбить, и только тогда, когда заканчиваются возможности на отражение, то о ней в определенный момент докладывают как о потерянной.

Врут, что бойцы пропали без вести. Хотя по сумме обстоятельств очевидно, что люди там уже не живы, но записывают как без вести пропавших.

Врут о наличии и состоянии оружия и оборудования. Врут о готовности личного состава.

Врут о количестве сбитых дронов противника, когда всему миру очевидна эта ложь.

Есть ложь и неочевидная. Когда роту НРК на бумаге создали, а по факту они не могут работать, потому что закупленные Минобороны тысячным тиражом изделия "Х" непригодны к применению, их надо модернизировать-переделывать, и ни одной успешной операции эта рота не осуществила. Или когда учебный центр "обучил" оператора: по факту тот лишь пару раз управлял дроном, но уже имеет соответствующий ВУС. И приходится фронтовым частям тратить свои ресурсы, чтобы доучивать.

Врать помогает секретность. Врать помогает туман войны, когда трудно подтвердить или опровергнуть факты. Врать помогают специально обученные люди на соответствующих должностях.

***

Война требует правды Фото: 59 ОМПБр / Facebook

Лжец — хуже врага, хуже шпиона.

Армейские лжецы нам очень дорого обходятся.

Информация для принятия адекватных управленческих решений на фронте — искаженная. О слабостях определенных мест в обороне иногда узнают только тогда, когда противник уже совершил многокилометровый прорыв и о нем сообщил DeepState. На самом деле огромное количество наших громких территориальных (и человеческих, и человеческих!) потерь — это прорывы там, где наврано о наличии обороны, а по факту там дыра.

Никакое эффективное управление в условиях лжи как армейской традиции — не реально. Никакой анализ, никакое планирование. Никакое адекватное осознание ситуации, ее серьезности для нас, высшим политическим руководством, от которого зависит все — не возможно.

Никакое самоуважение, никакой моральный дух, никакая вера в собственные вооруженные силы не удержится под таким потоком лжи.

И я не слышал, чтобы за ложь наказывали. Чтобы официально или не официально.

***

Мне кажется, что сила — в правде. Мы слишком увлеклись сокрытием неудач (и раздуванием успехов). И пропаганда теперь — даже в секретных донесениях, в докладах командиров.

Правда, напротив, обладает магическими свойствами. Правда исправляет ошибки и лечит недостатки.

На 4-м году большой войны, на 12-м году войны мы уже можем позволить себе перед врагом больше правды. Мы должны позволить больше правды перед собой.

Правда — сила. Лжец — хуже врага.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно