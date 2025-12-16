Украина может выиграть эту войну: о чем напомнил удар по подводной лодке РФ в Новороссийске

Украина может выиграть эту войну. Периодически мы напоминаем об этом себе и всему миру. Вот снова.

Очень важно об этом помнить, что на самом деле мы с потрясающим счетом превосходим россиян в изобретательности и креативности. Проявляется это и в тактике, оперативном искусстве, и в технологиях.

Мы успешно осуществляем стремительные наступательные операции, а россияне — нет. Мы внезапными и выверенными ударами отбивали Харьковщину, Херсон, зашли на Курщину, вот недавно отбросили врага возле Купянска. А у россиян наступление — это примитивное выдавливание нас массой, трупами.

Мы более изобретательны в технике. Мы первые были во внедрении малых дронов для разведки, ФПВ — для нанесения ударов, морских безэкипажных катеров — для уничтожения флота противника, агродронов — для бомбовых ударов.

Да, россияне более системные, лучше масштабируются. Потому что у них на войну работает их все государство, местная и федеральная власти, олигархи и коррупционеры. У нас — в полной мере не включена ни одна из этих категорий. У нас дело защиты Родины — это забота войска.

И все же мы держимся.

И вот, это, кажется, мы использовали мощные подводные дроны. Опять нет аналогов этой операции, опять впервые в мире!

Чтобы еще раз подчеркнуть свое господство над русскими на Черном море. Чтобы еще раз напомнить себе и всем, что мы можем выиграть эту войну.

Россияне применяют самые примитивные подходы. Они лезут вперед, используя людей как биотопливо. Они ежедневно запускают ракеты и дроны в нашу энергетику, без какого-либо эффекта для войны. У них очень мало результатов, зато это все происходят ежедневно и работает как гипноз. Они гипнотизируют себя и мир бироботами и шахедами — в гипнозе, похоже, важно не качество, а количество, продолжительность.

Любой сознательный реалий войны наблюдатель понимает, что все территориальные успехи россиян стоят очень мало. Что мы способны перечеркнуть своими наступательными операциями. Что давление на наш тыл мы способны сбалансировать ударами по российской военной и энергетической инфраструктурам.

Нам осталась лишь одна вещь. Мы должны изобрести комплекс технологий и тактик, чтобы остановить российский пехотный штурм.

И тогда мы победим. Когда россияне перестанут идти вперед, когда остановятся, они потеряют веру, и их имперская перенапряженная машина посыплется. Бунт Пригожина когда-то раскрыл (но не использовал) секрет: Россия пуста и слаба внутри.

Украина способна выиграть эту войну.

