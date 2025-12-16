Опять — впервые в истории: 8 последствий удара по подводной лодке Варшавянка в Новороссийске
СБУ отчиталась об исторической операции — впервые в истории подводная лодка поражена и фактически выведена из строя подводным дроном. Военно-морской эксперт Андрей Клименко видит 8 главных последствий этой операции, которые серьезно меняют условия игры...
Служба безопасности заявила, что провела уникальную спецоперацию и атаковала порт города Новороссийск. Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.
Это событие имеет много перспективных последствий:
- Это наглядный пример реализации концепции "стратегической нейтрализации РФ".
- Теперь ЧФ РФ будет оооочень страшно выводить ракетные корабли с базы на рейд для стрельбы "Калибрами" по нам с вами — потопить же могут.
- Теперь надо загораживать Новороссийскую ВМБ и все нефтяные порты на ЧМ специальными заграждениями против подводных лодок.
- Надо думать о системе конвоев с противолодочными кораблями...
- Это "подвешивает" всю морскую логистику РФ в Черном море.
- В морально-психологическом плане все ясно...
- Ну и еще раз о том, что "у Украины нет карт".
8. На карте 2 хорошо видно, что Новороссийская ВМБ ЧФ РФ расположена за терминалом "Шесхарис" ("Транснефть") — основной на Черном море.
