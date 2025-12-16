Поддержите нас UA
Опять — впервые в истории: 8 последствий удара по подводной лодке Варшавянка в Новороссийске

СБУ отчиталась об исторической операции — впервые в истории подводная лодка поражена и фактически выведена из строя подводным дроном. Военно-морской эксперт Андрей Клименко видит 8 главных последствий этой операции, которые серьезно меняют условия игры...

Андрей Клименко
Андрей Клименко
Морской аналитик
Подводная лодка РФ класса Варшавянка
Одной Варшавянкой стало меньше... | Фото: Flickr

Служба безопасности заявила, что провела уникальную спецоперацию и атаковала порт города Новороссийск. Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

Это событие имеет много перспективных последствий:

  1. Это наглядный пример реализации концепции "стратегической нейтрализации РФ".
  2. Теперь ЧФ РФ будет оооочень страшно выводить ракетные корабли с базы на рейд для стрельбы "Калибрами" по нам с вами — потопить же могут.
  3. Теперь надо загораживать Новороссийскую ВМБ и все нефтяные порты на ЧМ специальными заграждениями против подводных лодок.
  4. Надо думать о системе конвоев с противолодочными кораблями...
  5. Это "подвешивает" всю морскую логистику РФ в Черном море.
  6. В морально-психологическом плане все ясно...
  7. Ну и еще раз о том, что "у Украины нет карт".

8. На карте 2 хорошо видно, что Новороссийская ВМБ ЧФ РФ расположена за терминалом "Шесхарис" ("Транснефть") — основной на Черном море.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

