Мир — не завтра: почему иллюзии о близком конце войны — не только вредны, но и опасны

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ИЛЛЮЗИИ О "БЛИЗКОМ МИРЕ" ОПАСНЫ. НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ.

Надо понимать, что информационный шум о сначала "перемирии" и уже скоро "близком мире" имеет целью лишь одно — как можно больше отдалить сроки прекращения военной помощи США, разведданных, "старлинка" и тому подобное. И, возможно, показать на контрасте, что РФ хочет воевать дальше.

Для чего действительно надо протянуть это время — чтобы ЕС, Великобритания, другие наши союзники в мире успели как можно лучше приготовиться, чтобы максимально заменить все это... Потому что враг никуда не исчез, иллюзиями не страдает и своих целей не изменил.

Однако огромное количество всех этих разговоров как раз и создает у многих те самые иллюзии. И в Украине, и за рубежом. Да, все устали, и поэтому так стремительно распространяются мечты об "открытии аэропортов", что человек, начитавшийся заголовков, особенно в ТГ, вдруг чувствует себя так, будто "все уже закончилось"

Еще далеко. И долго. Воспринимайте "мирную" риторику дипломатов и чиновников как... искусство скрывать истинные мысли. Не на публику они говорят о ракетах, снарядах и ВПК.

Наши "красные линии" невозможно совместить с фобиями и маниями врага. Такова жизнь. Такая судьба. Такая мировая роль выпала нашей Украине и нам с вами...

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