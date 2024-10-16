Россия закрывает Черное море для Европы: о чем говорят последние обстрелы Одессы

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Первый элемент новой морской тактики (или стратегии) РФ в Черном море стал понятен.

Наш постоянный ежедневный мониторинг и анализ функционирования украинского морского коридора позволяет сегодня сказать следующее:

Обстрелы баллистикой портов Большой Одессы с повреждениями судов — это не временное явление, это новая стратегия, имеющая целью физически сделать невозможным функционирование украинского морского коридора.

Если проанализировать все 6 судов, которые были повреждены в результате ракетных ударов по портовой инфраструктуре (одно из них — греческое OPTIMA ИМО 9528691 — дважды), то бросается в глаза вот что:

все эти суда находятся в собственности или управляются компаниями из стран ЕС (3 — Греции, 1- Латвии, 1- Португалии, 1 — Польши);

при этом наибольшее количество судов в портах Большой Одессы принадлежит судовладельцам Турции — 61 (28,5% в сентябре). Судовладельцам из Греции принадлежит почти вдвое меньше — 36 (16,8% в сентябре)...

то есть суда турецких судовладельцев как-то "нестатистически" избегают попаданий...

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