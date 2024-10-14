РФ атаковала Одессу баллистикой: повреждены 2 судна и инфраструктура, есть жертвы (видео)

По информации Алексея Кулебы, в результате атаки повреждены два судна, одно из них — второй раз.

Related video

Российские ВС РФ атаковали Одессу баллистической ракетой. В результате атаки погиб один человек, еще восемь ранены. Об этом сообщает глава министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он также добавил, что второй раз было повреждено сухогрузное судно под флагом Палау OPTIMA. Неделю назад это судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы — члены экипажа. Другое поврежденное судно, NS Moon, ходит под флагом Белиза.

Также, по информации Алексея Кулебы, во время атаки были повреждены склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.

"Враг в очередной раз отчитывается о якобы попадании в военные объекты. В реальности — цели одни и те же: гражданские суда, зернохранилища, терминалы. Инфраструктура, благодаря которой мы обеспечиваем продовольственную безопасность мира, которую Россия в очередной раз ставит под угрозу, нивелируя все нормы международного права", — добавил министр.

Напомним, 7 октября российские оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. В результате погиб один человек, еще пятеро — пострадали.

Позже, в ночь на 11 октября российские ВС баллистическими ракетами атаковали Одесскую область. Тогда в результате атаки погибли четыре человека, среди них — один подросток.