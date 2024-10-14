РФ атакувала Одесу балістикою: пошкоджені 2 судна та інфраструктура, є жертви (відео)

За інформацією Олексія Кулеби, в результаті атаки пошкоджено два судна, одне із них — вдруге.

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Російські ЗС РФ атакували Одесу балістичною ракетою. В результаті атаки загинула одна особа, ще вісім поранено. Про це повідомляє голова міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він також додав, що вдруге зазнало пошкоджень суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA. Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці – члени екіпажу. Інше пошкоджене судно, NS Moon, ходить під прапором Белізу.

Також, за інформацією Олексія Кулеби, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

"Ворог вкотре звітує про начебто влучання у військові об’єкти. У реальності – цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку Росія вкотре ставить під загрозу, нівелюючи всі норми міжнародного права", — додав міністр.

Нагадаємо, 7 жовтня російські окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. В результаті загинула одна людина, ще п'ятеро — постраждали.

Пізніше, в ніч на 11 жовтня російські ЗС балістичними ракетами атакували Одеську область. Тоді в результаті атаки загинули четверо людей, серед них — один підліток.