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Мнения Санкции США против России

Санкции бьют мимо нефти. Россия нашла себе новых покупателей за пределами Евросоюза

"Россия не собирается сокращать ни добычу, ни экспорт нефти. Российские заявления о якобы сокращении добычи нефти, скорее всего, являются информационной манипуляцией. Цель этой манипуляции – содействие росту мировых цен на нефть". Мнение.

Андрей Клименко
Андрей Клименко
Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований
eye 23
нефть, россия, нефтяной экспорт, санкции
Фото: CNBC | Нефтяная статистика России улучшается, несмотря на санкции
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Подробный анализ резкого роста морского экспорта сырой нефти РФ в марте 2023 г.

  1. Экспорт сырой нефти РФ из портов Черного моря за март 2023 года поставил рекорд – 5 565 874 тонн. Это значительно превышает показатели любого из предыдущих месяцев, начиная с апреля 2022 г. – средний показатель за предыдущие месяцы составил 3,457,348 тонн.
  2. Это рекордное увеличение произошло за счет экспорта в страны Азии и Африки, не входящие в ЕС, G7 и другие, поддержавшие нефтяное эмбарго, действующее с 5 декабря 2022 года. Страны Азии и Африки импортировали в марте 2023 года 91.4% от общего объема российской нефти из портов Черного моря – 5,089,425 тонн. На рейдовую перевалку вблизи Греции – 476 449 тонн.
  3. Морской экспорт сырой нефти из Черного моря в рейдовую перевалку у берегов Греции в марте 2023 года составил лишь 8,6% общих объемов. В марте 2023 года впервые не зафиксированы заходы танкеров с российской сырой нефтью из Черного моря непосредственно в порты стран ЕС.
  4. Экспорт российской сырой нефти морским путем из Черного моря в другие страны, кроме ЕС+, в марте 2023 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 3,216,048 тонн или в 2,7 раза (с 1,873,377 до 5,089,425 тонн). Основными импортерами и драйверами этого роста в марте 2023 года стали:
  • India [IN] – объем 1,242,956 тонн, рост – 443,197 тонн, в 1,6 раз
  • Singapore [SG] – объем 1,064,478 тонн, рост – 949,033 тонн, в 9.2 раза
  • China [CN] – объем 877,217 тонн, рост – 718,033 тонн, в 5,5 раза
  • Turkey [TR] – объем 468,386 тонн, рост – 197,903 тонн, в 1,7 раз

5. Перевозку российской сырой нефти в марте 2023 г. осуществляли 45 танкеров. По признаку страны регистрации компаний-судовладельцев они распределяются следующим образом:

  • Cyprus [CY] – 1 танкер
  • Greece [GR] – 16 танкеров
  • India [IN] – 7 танкеров
  • Russia [RU] – 7 танкеров (перерегистрированы в Dubai, UAE)
  • Turkey [TR] – 6 танкеров
  • Liberia [LR] – 5 танкеров
  • British Virgin Islands [VG] – 1 танкер
  • Marshall Islands [MH] – 1 танкер
  • China [CN] – 1 танкер
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Россия без проблем находит танкеры, готовые ее обслуживать

Выводы и предположения

Россия не собирается сокращать ни добычу, ни экспорт нефти. Российские заявления о якобы сокращении добычи нефти, скорее всего, являются информационной манипуляцией. Цель этой манипуляции – содействие росту мировых цен на нефть.

Эта российская политика, скорее всего, координируется с ОПЕК+.

Дефицита танкерного флота для обеспечения этих перевозок не наблюдается. Контроль за соблюдением перевозчиками из стран ЕС условий контрактов ("ценового потолка"), скорее всего, неэффективен.

Вовлеченность танкеров из стран ЕС в перевозки в другие страны не является критической – 8 танкеров, 17,8% от общего количества.

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Путин использует Африку, чтобы продавать нефть Европе в обход санкций, – WSJ