Санкции бьют мимо нефти. Россия нашла себе новых покупателей за пределами Евросоюза

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Подробный анализ резкого роста морского экспорта сырой нефти РФ в марте 2023 г.

Экспорт сырой нефти РФ из портов Черного моря за март 2023 года поставил рекорд – 5 565 874 тонн. Это значительно превышает показатели любого из предыдущих месяцев, начиная с апреля 2022 г. – средний показатель за предыдущие месяцы составил 3,457,348 тонн. Это рекордное увеличение произошло за счет экспорта в страны Азии и Африки, не входящие в ЕС, G7 и другие, поддержавшие нефтяное эмбарго, действующее с 5 декабря 2022 года. Страны Азии и Африки импортировали в марте 2023 года 91.4% от общего объема российской нефти из портов Черного моря – 5,089,425 тонн. На рейдовую перевалку вблизи Греции – 476 449 тонн. Морской экспорт сырой нефти из Черного моря в рейдовую перевалку у берегов Греции в марте 2023 года составил лишь 8,6% общих объемов. В марте 2023 года впервые не зафиксированы заходы танкеров с российской сырой нефтью из Черного моря непосредственно в порты стран ЕС. Экспорт российской сырой нефти морским путем из Черного моря в другие страны, кроме ЕС+, в марте 2023 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 3,216,048 тонн или в 2,7 раза (с 1,873,377 до 5,089,425 тонн). Основными импортерами и драйверами этого роста в марте 2023 года стали:

India [IN] – объем 1,242,956 тонн, рост – 443,197 тонн, в 1,6 раз

Singapore [SG] – объем 1,064,478 тонн, рост – 949,033 тонн, в 9.2 раза

China [CN] – объем 877,217 тонн, рост – 718,033 тонн, в 5,5 раза

Turkey [TR] – объем 468,386 тонн, рост – 197,903 тонн, в 1,7 раз

5. Перевозку российской сырой нефти в марте 2023 г. осуществляли 45 танкеров. По признаку страны регистрации компаний-судовладельцев они распределяются следующим образом:

Cyprus [CY] – 1 танкер

Greece [GR] – 16 танкеров

India [IN] – 7 танкеров

Russia [RU] – 7 танкеров (перерегистрированы в Dubai, UAE)

Turkey [TR] – 6 танкеров

Liberia [LR] – 5 танкеров

British Virgin Islands [VG] – 1 танкер

Marshall Islands [MH] – 1 танкер

China [CN] – 1 танкер

Россия без проблем находит танкеры, готовые ее обслуживать

Выводы и предположения

Россия не собирается сокращать ни добычу, ни экспорт нефти. Российские заявления о якобы сокращении добычи нефти, скорее всего, являются информационной манипуляцией. Цель этой манипуляции – содействие росту мировых цен на нефть.

Эта российская политика, скорее всего, координируется с ОПЕК+.

Дефицита танкерного флота для обеспечения этих перевозок не наблюдается. Контроль за соблюдением перевозчиками из стран ЕС условий контрактов ("ценового потолка"), скорее всего, неэффективен.

Вовлеченность танкеров из стран ЕС в перевозки в другие страны не является критической – 8 танкеров, 17,8% от общего количества.

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