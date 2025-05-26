Санкции не работают: Почему танкеры с российской нефтью спокойно идут через Балтийское море (карты, диаграмма)

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Как влияют санкции США, ЕС, Великобритании и Канады на сотни танкеров, перевозящих российскую нефть? — ответ на диаграмме. — Никак...

Цифры объемов на диаграмме — результат нашего мониторинга.

Почему так — модель санкций, то есть их содержание, абсолютно НЕ влияет на работу танкеров.

Санкции предусматривают запрет пользоваться портами и шлюзами стран ЕС, США, Великобритании и Канады, а также морскими услугами этих стран. Круто?

Конечно, круто.

Только танкерам, возящим российскую нефть из российских портов Балтийского и Черного морей (как и из Арктики и Дальнего Востока) в Индию, Китай, страны Африки и Азии, в принципе не нужны и никогда не будут нужны морские услуги этих стран.

Почему не нужны? — Потому что они:

не ходят в порты этих стран, не страхуются в компаниях этих стран, не рассчитываются за проход проливами этих стран, потому что это бесплатно, не нанимают лоцманов из этих стран, потому что это не обязательно...

О причинах уменьшения объемов в конце 2024 – начале 2025 я уже говорил: действия дальних БПЛА Сил Беспилотных Систем ВСУ, которым удалось поразить кое-что важное в портах Усть-Луга и Туапсе, ну и кое-что из инфраструктуры трубопроводов к ним.

Значит, можно применить санкции еще к 200-300-500 судам и громко на весь мир заявить о непримиримой борьбе... Результат будет тот же.

Эти страны знают, как надо изменить модель санкций. Это предлагалось неоднократно. Но боятся. Еще не созрели. Напоминаем, как это сделать — на картах ниже.

Если к модели санкций добавить в перечень запретов слова "...а также территориальным морем этих стран", то подсанкционные танкеры не пройдут проливами, которые показаны на фрагментах карт.

Карта 1 — это проливы, соединяющие Балтийское море с Атлантикой, при дополненной модели санкций танкеры, находящиеся под санкциями ЕС, не смогут проходить проливами, которые являются частями суверенной территории Дании и Швеции, то есть останутся за пределами Балтийского моря.

Карта 2 — при дополненной модели санкций, если к ней присоединится Великобритания, подсанкционные танкеры не смогут проходить по проливу Ла-Манш, поскольку в районе Дувра есть участок Strait of Dover, где морская граница Великобритании непосредственно граничит с морской границей Франции.

Как показала практика последних дней в Балтийском море в исключительной морской экономической зоне Эстонии, при таких решениях надо быть готовыми, что РФ будет их демонстративно нарушать.

Поэтому, необходимо подготовить Береговую охрану и Военно-морские силы, чтобы они могли физически противодействовать нарушениям санкционного режима.

Было бы правильно, чтобы для укрепления правового фундамента обеспечения таких решений ЕС и Великобритания заявили, что в связи с наличием большой войны в Европе, реально угрожающей их безопасности, они, например, объявляют особый период, во время которого нормы о свободе транзита не распространяются на подсанкционные суда.

Прошу распространять. Потому что уже надоело читать геройские рапорты о сотнях подсанкционных танкеров и одновременно видеть, как они спокойно идут через Балтийское море и "машут ручкой" странам ЕС.

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