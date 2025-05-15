Черноморский флот РФ помножили на ноль: как морские дроны Украины изменили историю

Related video

Послесловие к фильму Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов".

На самом деле разгром "знаменитого и героического" Черноморского флота РФ является не просто военно-стратегическим, но и геополитическим фактом и фактором украинско-российской войны.

И действие этих факторов имеет региональное и даже глобальное значение для мировой политики, а также практики применения военных флотов в современных войнах.

В наших исследованиях неоднократно была приведена полная история потоплений и повреждений кораблей и катеров ЧФ РФ (уничтожено 22 единицы корабельно-катерного состава — без учета тех, повреждение которых не предусматривает восстановления; повреждено 20 единиц корабельно-катерного состава — включая те, которые не подлежат восстановлению).

Но сейчас те цифры и проценты, которые они составляют от общего количества единиц флота, уже не так важны, какими казались еще год назад.

Силы обороны Украины в лице ГУР, СБУ, Сил беспилотных систем, авиации и ПВО и на фундаменте, конечно, ВМС Украины фактически не просто деклассировали ЧФ РФ, а "помножили на ноль" его военную ценность на таком, в принципе, не очень большом, но и не маленьком морском театре, как Черное море.

И это сейчас огромное и уникальное событие, заставляющее сильно задуматься военно-морских стратегов и практиков во всем мире. После недавнего сбивания дронами вертолетов и даже реактивных самолетов это задумчивость обостряется.

Буквально сегодня на одной интересной встрече мы с коллегами Михаилом Гончаром и Михаилом Самусем вспоминали, как Вторая Мировая война поставила крест на огромных артиллерийских кораблях (линкорах и тяжелых крейсерах) и вывела на первое место авианосцы и морскую авиацию.

С тех пор уже 80 лет в военных флотах мира главной надводной ударной силой считается ударное авианосное соединение в составе большого авианосца, желательно атомного, вместе с которым действуют ракетные крейсеры и ракетные эсминцы и фрегаты и тому подобное. И стоит вся эта красота сотни миллионов и даже миллиарды долларов.

Важно

Корабли-бродяги: почему Черноморский флот РФ держится подальше от Крыма, — Плетенчук

Война на Черном море благодаря украинским инновациям показала, что в таких акваториях, как Черное, Средиземное море, Красное море, а также на относительно небольшом расстоянии от побережья в других регионах мира при наличии беспилотных воздушных и морских платформ малого размера в симбиозе с ракетным вооружением и средствами РЭБ надводные корабли становятся дорогостоящими мишенями. И не более того.

Но оставим это адмиралам и политикам, которые задают им вопрос — зачем тратить сотни миллионов и десятки миллиардов на этих морских монстров, которые могут быть уничтожены почти за копейки. Вернемся к Черному морю.

ЧФ РФ в сегодняшнем состоянии (хотя он еще имеет относительно много ракетных кораблей) в условиях опережающего развития "москитного" и беспилотного флота в Украине просто стал не нужен.

Он не может безопасно выйти даже на не очень большое расстояние — более 35-40 км на сухопутном языке — от Новороссийска, то есть из-под защиты береговой ПВО и средств борьбы с морскими дронами.

То есть он не может мешать торговому судоходству, или, как модно говорить — логистике, к портам врага (а это главная задача любого флота в войне).

Он не смог бы и защитить морские перевозки в порты РФ в Черном море, это просто им подарок судьбы, что Украина не ставит таких задач, придерживается международных конвенций относительно атак гражданских судов на море.

Во всяком случае пока... ЧФ РФ полностью утратил способности к высадке десантов на вражеское побережье, о чем он мечтал и даже пытался в первые недели Великой войны.

Такой флот даже не может находиться на своей главной базе (говорят, что даже семьи моряков ЧФ РФ в севастопольских квартирах это уже поняли), а также потерял почти полностью свою судоремонтную базу.

То есть этот курортный флот просто напрасно проедает огромные средства, и это уже не является секретом даже среди российских фанатиков. А для настроений в соцсетях у тех русских, кто хоть немного разбирается в морской тематике — характерен сплошной русский мат.

Конечно, нам нельзя спать: РФ начинает строить морские дроны, экспериментировать с различными средствами борьбы с безэкипажными платформами, и в перспективе на Черном море — морские бои дронов.

Но этот красивый, элегантный и грозный на вид ЧФ с дозвуковыми ракетами "Калибр", которые оказались малоэффективными, он уже в прошлом.

А фильм ищите в https://www.youtube.com/watch?v=qUxjEb_WdfU&t=6s

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно