Санкції б'ють повз нафту. Росія знайшла собі нових покупців за межами Євросоюзу

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Детальний аналіз різкого зростання морського експорту сирої нафти РФ в березні 2023

Експорт сирої нафти РФ з портів Чорного моря за березень 2023 року поставив рекорд – 5 565 874 тонн. Це значно перевищує показники будь-якого з попередніх місяців, починаючи з квітня 2022 року – середній показник за попередні місяці склав 3,457,348 тонн. Це рекордне збільшення відбулося за рахунок експорту до країн Азії та Африки, що не входять до ЄС, G7 та інших, що підтримали нафтове ембарго, яке діє з 5 грудня 2022 року. Країни Азії та Африки імпортували в березні 2023 року 91.4% загального обсягу російської нафти з портів Чорного моря – 5,089,425 тонн. На рейдову перевалку поблизу Греції – 476,449 тонн. Морський експорт сирої нафти з Чорного моря до рейдової перевалки поблизу берегів Греції в березні 2023 року склав лише 8,6% загальних обсягів. В березні 2023 року вперше не зафіксовано заходжень танкерів з російською сирою нафтою з Чорного моря безпосередньо до портів країн ЄС. Експорт російської сирої нафти морським шляхом з Чорного моря до інших країн, крім ЄС+, в березні 2023 року зріс у порівнянні з попереднім місяцем одразу на 3,216,048 тонн або в 2,7 рази (з 1,873,377 до 5,089,425 тонн). Основними імпортерами та драйверами цього зростання в березні 2023 стали:

India [IN] – обсяг 1,242,956 тонн, зростання – 443,197 тонн, в 1,6 разів

Singapore [SG] – обсяг 1,064,478 тонн, зростання – 949,033 тонн, в 9.2 рази

China [CN] – обсяг 877,217 тонн, зростання – 718,033 тонн, в 5,5 разів

Turkey [TR] – обсяг 468,386 тонн, зростання – 197,903 тонн, в 1,7 разів

5. Перевезення російської сирої нафти в березні 2023 здійснювали 45 танкерів. За ознакою країни реєстрації компаній-судновласників вони розподіляються таким чином:

Cyprus [CY] – 1 танкер

Greece [GR] – 16 танкерів

India [IN] – 7 танкерів

Russia [RU] – 7 танкерів (перереєстровані в Dubai, UAE)

Turkey [TR] – 6 танкерів

Liberia [LR] – 5 танкерів

British Virgin Islands [VG] – 1 танкер

Marshall Islands [MH] – 1 танкер

China [CN] – 1 танкер

Росія без проблем знаходить танкери, які готові її обслуговувати

Висновки та припущення

Росія не збирається скорочувати ні видобуток, ні експорт нафти. Російські заяви про начебто скорочення видобутку нафти, скоріш за все, є інформаційною маніпуляцією. Мета цієї маніпуляції – сприяння зростанню світових цін на нафту.

Ця російська політика, скоріш за все, координується з ОПЕК+.

Дефіціту танкерного флоту для забезпечення цих перевезень не спостерігається. Контроль за дотриманням перевізниками з країн ЄС умов контрактів ("цінової стелі"), скоріш за все, неефективний.

Залученість до перевезень в інші країни танкерів з країн ЄС не є критичною – 8 танкерів, 17,8% від загальної кількості.

Джерело.

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