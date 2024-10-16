Росія закриває Чорне море для Європи: про що говорять останні обстріли Одеси

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Перший елемент нової морської тактики (чи стратегії) РФ в Чорному морі став зрозумілим.

Наш постійний щоденний моніторинг і аналіз функціонування українського морського коридору дає можливість сьогодні сказати таке:

Обстріли балістикою портів Великої Одеси з пошкодженнями суден — це НЕ тимчасове явище, це нова стратегія, що має за мету фізично унеможливити функціонування українського морського коридору.

Якщо проаналізувати всі 6 суден, що були пошкоджені внаслідок ракетних ударів по портовій інфраструктурі (одне з них — грецьке OPTIMA ІМО 9528691 — двічі), то кидається в очі ось таке:

всі ці судна знаходяться у власності або керуються компаніями з країн ЄС (3 — Греції, 1- Латвії, 1- Португалії, 1 — Польщі);

при цьому найбільша кількість суден в портах Великої Одеси належить судновласникам Туреччини — 61 (28,5% у вересні). Судновласникам з Греції належить майже вдвічі менше — 36 (16,8% у вересні)…

тобто судна турецьких судновласників якось "нестатистично" уникають влучань…

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