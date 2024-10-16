Росія закриває Чорне море для Європи: про що говорять останні обстріли Одеси
Експерт із судноплавства Андрій Клименко підсумовує недавні удари по Одеському порту. Він бачить у них чітку закономірність: б'ють по суднах, які належать або управляються європейськими компаніями — з явним наміром вичавити їх із морського коридору.
Перший елемент нової морської тактики (чи стратегії) РФ в Чорному морі став зрозумілим.
Наш постійний щоденний моніторинг і аналіз функціонування українського морського коридору дає можливість сьогодні сказати таке:
Обстріли балістикою портів Великої Одеси з пошкодженнями суден — це НЕ тимчасове явище, це нова стратегія, що має за мету фізично унеможливити функціонування українського морського коридору.
Якщо проаналізувати всі 6 суден, що були пошкоджені внаслідок ракетних ударів по портовій інфраструктурі (одне з них — грецьке OPTIMA ІМО 9528691 — двічі), то кидається в очі ось таке:
- всі ці судна знаходяться у власності або керуються компаніями з країн ЄС (3 — Греції, 1- Латвії, 1- Португалії, 1 — Польщі);
- при цьому найбільша кількість суден в портах Великої Одеси належить судновласникам Туреччини — 61 (28,5% у вересні). Судновласникам з Греції належить майже вдвічі менше — 36 (16,8% у вересні)…
- тобто судна турецьких судновласників якось "нестатистично" уникають влучань…
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо