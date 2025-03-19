Мир — не завтра: чому ілюзії про близький кінець вiйни — не тільки шкідливі, а й небезпечні

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ІЛЮЗІЇ ПРО "БЛИЗЬКИЙ МИР" НЕБЕЗПЕЧНІ. НЕ РОЗСЛАБЛЯЙТЕСЯ.

Треба розуміти, що інформаційний шум про спочатку "перемир'я" і вже скоро "близький мир" має за мету лише одне — якомога більше віддалити терміни припинення військової допомоги США, розвідданих, "старлінка" тощо. І, можливо, показати на контрасті, що РФ хоче воювати далі.

Для чого дійсно треба протягнути цей час? — щоб ЄС, Велика Британія, інші наші союзники у світі встигли якнайкраще приготуватись, щоб максимально замінити все це… Тому що ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив.

Однак величезна кількість всіх цих розмов як раз і створює у багатьох ті самі ілюзії. І в Україні, і за кордоном. Так, всі втомилися, і тому так стрімко поширюються мрії про "відкриття аеропортів", що людина, яка начитається заголовків, особливо в ТГ, раптом відчуває себе так, ніби "все вже закінчилося"…

Ще далеко. І довго. Сприймайте "мирну" риторику дипломатів і урядовців як… мистецтво приховувати справжні думки. Не на публіку вони говорять про ракети, снаряди та ВПК.

Наші "червоні лінії" неможливо поєднати з фобіями й маніями ворога. Таке життя. Така доля. Така світова роль випала нашій Україні й нам з вами…

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