Впервые в истории дрон подбил субмарину: в ISW подтвердили удар СБУ по российской "Варшавянке"

В Институте изучения войны геолоцировали удар морским беспилотником и подтвердили, что в Новороссийске действительно базировались подводные лодки, оснащенные "Калибрами". А теперь на военно-морской базе РФ фиксируется пожар.

В ночь с 14 на 15 декабря украинские силы впервые в истории военно-морского флота нанесли удар беспилотным подводным аппаратом (БПА) по российской подводной лодке, отмечают в ISW.

СБУ подбила российскую подлодку

15 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеозапись, на которой видно, как украинские БПА "Sub Sea Baby" наносят удар по российской подводной лодке проекта 636 "Варшавянка" (класса НАТО "Кило"), пришвартованной на Новороссийской военно-морской базе в Краснодарском крае.

В СБУ отметили, что подводная лодка "Варшавянка" была оснащена четырьмя пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", которые Россия постоянно использует для ударов по Украине. А повреждения российской подлодки, судя по всему, настолько серьезны, что дальнейшая ее эксплуатация невозможна.

Спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 5 декабря, показывают, что по состоянию на этот день на Новороссийской военно-морской базе находились две подводные лодки класса "Кило", а снимки с более низким разрешением, сделанные 11 декабря, указывают на то, что на базе находилась как минимум одна подводная лодка класса "Кило".

Российские подлодки базировались в Новороссийске Фото: Скриншот

Данные системы NASA FIRMS (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), опубликованные 15 декабря, указывают на наличие пожаров вблизи Новороссийской военно-морской базы.

Ранее российские войска размещали подводные лодки класса "Кило" в оккупированном Крыму и порту Севастополя, но начали их вывод из западной части Черного моря и переброску в Новороссийск в октябре 2023 года в связи с успешной кампанией украинских ударов по объектам Черноморского флота России.

Россия использует подводные лодки класса "Кило" для нанесения ударов крылатыми ракетами "Калибр" по Украине, в первую очередь по Одесской области.

"Удар Украины по подлодке в Новороссийске демонстрирует, что украинские силы продолжают модернизировать и оптимизировать свои беспилотные возможности, благодаря чему Украина может наносить удары по российским военным целям на дальности, которую российские силы ранее считали безопасной", - отмечают в Институте изучения войны.

Куда теперь Россия будет прятать свои подлодки – неизвестно. Не исключено, что Черноморский флот перебросят в Абхазию. Россияне вполне могут рассчитывать, что на территории "нейтральной Грузии" их не будут атаковать.

Напомним, Фокус писал об успешной атаке на российскую подлодку в Новороссийске. Важно отметить, что такая субмарина, как "Варшавянка" стоит около 400 миллионов долларов.

А недавно дальнобойные дроны спецподразделения "Альфа" СБУ ударили вглубь территории РФ и попали по нефтедобывающей платформе в Каспийском море.