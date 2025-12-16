Уперше в історії дрон підбив субмарину: в ISW підтвердили удар СБУ по російській "Варшавянке"

В Інституті вивчення війни геолоціювали удар морським безпілотником і підтвердили, що в Новоросійську справді базувалися підводні човни, оснащені "Калібрами". А тепер на військово-морській базі РФ фіксується пожежа.

У ніч із 14 на 15 грудня українські сили вперше в історії військово-морського флоту завдали удару безпілотним підводним апаратом (БПА) по російському підводному човну, зазначають в ISW.

СБУ підбила російський підводний човен

15 грудня Служба безпеки України (СБУ) опублікувала відеозапис, на якому видно, як українські БПА "Sub Sea Baby" завдають удару по російському підводному човну проєкту 636 "Варшав'янка" (класу НАТО "Кіло"), пришвартованому на Новоросійській військово-морській базі в Краснодарському краї.

У СБУ зазначили, що підводний човен "Варшавянка" був оснащений чотирма пусковими установками крилатих ракет "Калібр", які Росія постійно використовує для ударів по Україні. А пошкодження російського підводного човна, судячи з усього, настільки серйозні, що подальша його експлуатація неможлива.

Супутникові знімки Planet Labs, зроблені 5 грудня, показують, що станом на цей день на Новоросійській військово-морській базі перебували два підводні човни класу "Кіло", а знімки з більш низькою роздільною здатністю, зроблені 11 грудня, вказують на те, що на базі перебував щонайменше один підводний човен класу "Кіло".

Російські підводні човни базувалися в Новоросійську Фото: Скриншот

Дані системи NASA FIRMS (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору), опубліковані 15 грудня, вказують на наявність пожеж поблизу Новоросійської військово-морської бази.

Раніше російські війська розміщували підводні човни класу "Кіло" в окупованому Криму та порту Севастополя, але розпочали їхнє виведення із західної частини Чорного моря і перекидання до Новоросійська в жовтні 2023 року у зв'язку з успішною кампанією українських ударів по об'єктах Чорноморського флоту Росії.

Росія використовує підводні човни класу "Кіло" для нанесення ударів крилатими ракетами "Калібр" по Україні, насамперед по Одеській області.

"Удар України по підводному човну в Новоросійську демонструє, що українські сили продовжують модернізувати й оптимізувати свої безпілотні можливості, завдяки чому Україна може завдавати ударів по російським військовим цілям на дальності, яку російські сили раніше вважали безпечною", — наголошують в Інституті вивчення війни.

Куди тепер Росія ховатиме свої підводні човни — невідомо. Не виключено, що Чорноморський флот перекинуть в Абхазію. Росіяни цілком можуть розраховувати, що на території "нейтральної Грузії" їх не будуть атакувати.

Нагадаємо, Фокус писав про успішну атаку на російський підводний човен у Новоросійську. Важливо зазначити, що така субмарина, як "Варшавянка" коштує близько 400 мільйонів доларів.

А нещодавно далекобійні дрони спецпідрозділу "Альфа" СБУ вдарили вглиб території РФ і влучили по нафтовидобувній платформі в Каспійському морі.