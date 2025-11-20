Зеленский готов обсуждать мирный план Трампа, — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов обсуждать план завершения российско-украинской войны, который был создан США и Россией.

План, предложенный Зеленскому, предусматривает серьезные уступки со стороны Украины, в том числе и территориальные уступки в отношении территории, которые находятся под контролем украинской власти. Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что в ближайшие дни Зеленский обсудит с Трампом этот план.

В Киев прибыл министр армии США Дэн Дрисколл, который презентовал Зеленскому план Трампа.

Сообщается, что на сегодняшней встрече Зеленский "выделил фундаментальные принципы, которые важны для людей". Впрочем стороны согласились работать над планом, чтобы завершить войну.

США хотят убедить Украину и Европу

В среду и четверг администрация Трампа пыталась убедить Украину и европейских союзников начать работать над мирным планом, разработанным Россией и США. Они подчеркивали, что план является "динамичным" документом, который будет учитывать позиции всех сторон.

Відео дня

Представитель Трампа Стив Уиткофф, который является соавтором мирного плана, заверил министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефула во время телефонного разговора в четверг утром, что новый план является "рамочным соглашением", которое учитывает позиции Украины и России.

В частности, Виткофф заявил Вадефулу, что если сторонам не нравятся определенные части плана, то можно найти компромисс.

Во время того, как разрабатывался план, Виткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев не консультировались с европейскими партнерами, а украинскую сторону привлекли только в конце.

Американский чиновник сообщил Axios, что внутреннее давление может заставить Зеленского пойти на сложные уступки ради мира. Некоторые аналитики считают наоборот — что неопределенность относительно его политического будущего означает, что он не может позволить себе выглядеть как тот, кто продается Москве.

Также издание сообщает, что генерал Дрисколл до прошлой недели не знал, что его назначат на должность "посланника мира".

Официальная украинская позиция

В Офисе президента подтвердили, что Зеленский получил мирный план от Дэна Дрисколла и американской делегации. Кроме того, там отметили, что Зеленский обозначил принципиальные основы, которые важны для нашего народа.

"Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", — отметили в сообщении Офиса президента.

Кроме того там отметили, что Зеленский планирует в ближайшие дни обсудить мирный план с Дональдом Трампом.

Напомним, что на Зеленского оказывают давление, чтобы он принял мирный план, разработанный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и его российским коллегой Кириллом Дмитриевым.

Ранее сообщалось, что 19 ноября Владимир Зеленский должен был провести встречу с представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Анкаре, чтобы обсудить мирный план, разработанный США и Россией. Впрочем, эта встреча не состоялась, ведь Зеленский отправился в Турцию с другим планом, который был разработан Украиной и Европой. Этот план был таким, который точно не согласовала бы Россия.