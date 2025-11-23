Зеленский надеется на результат: в Швейцарии начались переговоры по "мирному плану" Трампа

В воскресенье 23 ноября украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Швейцарии по поводу американского мирного плана урегулирования конфликта в Украине. Возглавляет делегацию глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинская команда, как сообщил Ермак в соцсетях, встретилась с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером.

"Следующая встреча – с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", — написал глава делегации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на позитивный результат этих консультаций. По его словам, дипломатическая активность усилилась, и Киев надеется, что обсуждения помогут приблизить окончание войны и предотвратить ее повторное возобновление.

Відео дня

Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разжигаться. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас", — написал глава государства на платформе X.

Важно

Имитация или капитуляция: зачем Зеленский принял к рассмотрению "мирный" план Виткоффа-Дмитриева

В состав делегации вошли ключевые должностные лица государства:

Андрей Ермак — руководитель Офиса Президента и глава делегации;

Рустем Умеров — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны;

Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Минобороны;

Андрей Гнатов — начальник Генштаба ВСУ;

Олег Иващенко — глава Службы внешней разведки;

Сергей Кислица — первый заместитель Министра иностранных дел;

Евгений Острянский — первый заместитель Секретаря Совета нацбезопасности и обороны;

Александр Поклад — заместитель председателя СБУ;

Александр Бевз — советник руководителя Офиса Президента.

Американская делегация включает госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стива Виткоффа и министра армии Дэна Дрисколла, который недавно посетил Киев. От ЕС участвуют ведущие советники руководителей Европейской комиссии и Совета ЕС. Лидеры Европейского Союза уже дали понять, что поддерживают усилия Вашингтона, но план из 28 пунктов, по их мнению, нуждается в существенной переработке.

Мирный план Трампа – детали

По информации "Радио Свобода", документ предполагает признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, "заморозку" линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения, конституционный отказ Киева от НАТО и ограничение численности украинской армии — предположительно до 600 тысяч военнослужащих.

Зеленский подтвердил, что ознакомился с документом, и заявил о готовности работать с США над его корректировкой. В Киеве подчеркивают, что цель – достойное окончание войны.

Москва, со своей стороны, сообщила о готовности к переговорам. Владимир Путин заявил, что американский план может лечь в основу "окончательного урегулирования", хотя Кремль избегает публичных оценок спорных положений документа.

Напомним, в интервью Fox News специальный представитель Белого дома Кит Келлог использовал военную метафору, чтобы описать текущую ситуацию в российско-украинской войне. По его словам до окончания конфликта буквально осталось два шага, однако Украине придется пойти на сложные решения.