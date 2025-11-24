"Москва не підпише жодного документа": майор ЗСУ пояснив, чому Росія не зацікавлена в мирі (відео)

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко заявив, що Росія наразі не зацікавлена в реальному мирі та не підпише жодного мирного договору. За його словами, поспіх у підписанні недоопрацьованого "мирного плану" може створити для України нові загрози та призвести лише до тимчасової паузи перед новою війною.

Як повідомляє Юрій Федоренко в ефірі Ранок.LIVE, деталі так званого мирного плану Дональда Трампа досі повністю не оприлюднені, а навіть всередині Республіканської партії США немає чіткого розуміння, хто саме є автором документа з 29 пунктів і хто нестиме відповідальність за його реалізацію. Через це, за його словами, наразі неможливо об’єктивно оцінити, яких саме зобов’язань вимагатимуть від України.

Командир наголосив, що питання не в самому прагненні до миру — він визнав, що мир Україні безумовно потрібен. Однак, на його думку, ключовим є не швидкість, а якість і тривалість такого миру. Він застерігає, що короткострокове припинення бойових дій без реальних гарантій безпеки може лише виграти час для Росії, щоб відновити ресурси, економіку та військовий потенціал.

Федоренко зазначив, що країни Європейського Союзу та НАТО не зацікавлені в поразці України або у формуванні крихкого миру. За його словами, у разі зупинки бойових дій Росія зможе швидко скористатися можливим послабленням санкцій, відновити економічні зв’язки, наповнити бюджет і підготуватися до нових агресивних дій — як проти України, так і проти європейських країн. Він звернув увагу, що вже зараз російські безпілотники та бойова авіація порушують повітряний простір держав ЄС.

Він також підкреслив, що реальний тиск сьогодні здійснюється саме на Україну, тоді як із Росією, за його словами, серйозних переговорів щодо поступок не ведеться. При цьому існує низка принципових питань, які залишаються спірними ще з літа, зокрема щодо майбутнього Донбасу, можливих обмежень чисельності ЗСУ, скорочення ракетного озброєння та перспектив вступу до НАТО.

Ба більше, Юрій Федоренко висловив переконання, що Росія на цей момент не готова підписувати жодних справжніх мирних угод, оскільки не зацікавлена у стабільному та справедливому мирі. Він також застеріг, що будь-яке визнання окупованих територій частиною Росії стало б небезпечним прецедентом для всього світового порядку й може відкрити шлях до нових агресій у майбутньому.

"Україна на 100% робить усе можливе для підписання справедливого миру. Європейський Союз також докладає максимум зусиль, але сьогодні фактичний тиск здійснюється саме на нас, аби Україна залишалася в орбіті стратегічного партнерства зі США. Натомість із Росією реальних переговорів не ведеться. Я більш ніж переконаний: Москва не підпише жодного документа, бо наразі не зацікавлена в мирі", — заявив Юрій Федоренко.

За словами Федоренка, в проєкті плану йдеться, зокрема, про скорочення чисельності української армії до 500 тисяч військових, що він називає критично недостатнім для оборони такої великої держави, як Україна. Також згадується можливе обмеження ракетних спроможностей України, заборона розміщення іноземних військових баз і контингентів партнерів на її території та загальне скорочення оборонних витрат. На його думку, це означало б істотне послаблення безпеки країни без жодних реальних гарантій натомість.

Окремо Федоренко акцентував, що Україна має право знати фінальну версію мирного плану до ухвалення будь-яких рішень. Він заявив, що суспільство не бачило остаточного документа, а наразі існують лише гіпотетичні уявлення про його зміст та окремі заяви у ЗМІ.

Командир наголосив, що прийнятним може бути лише такий мирний план, який відповідає національним інтересам України. Зокрема, він має гарантувати збереження суверенітету, право України самостійно формувати свою армію та обирати рівень озброєння, безперервну підтримку українського військово-промислового комплексу та недоторканність територіальної цілісності, включно з Кримом і Донбасом.

