"Москва не подпишет ни одного документа": майор ВСУ объяснил, почему Россия не заинтересована в мире

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко заявил, что Россия пока не заинтересована в реальном мире и не подпишет ни одного мирного договора. По его словам, спешка в подписании недоработанного "мирного плана" может создать для Украины новые угрозы и привести лишь к временной паузе перед новой войной.

Как сообщает Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE, детали так называемого мирного плана Дональда Трампа до сих пор полностью не обнародованы, а даже внутри Республиканской партии США нет четкого понимания, кто именно является автором документа из 29 пунктов и кто будет нести ответственность за его реализацию. Поэтому, по его словам, пока невозможно объективно оценить, каких именно обязательств будут требовать от Украины.

Командир подчеркнул, что вопрос не в самом стремлении к миру — он признал, что мир Украине безусловно нужен. Однако, по его мнению, ключевым является не скорость, а качество и продолжительность такого мира. Он предостерегает, что краткосрочное прекращение боевых действий без реальных гарантий безопасности может лишь выиграть время для России, чтобы восстановить ресурсы, экономику и военный потенциал.

Відео дня

Федоренко отметил, что страны Европейского Союза и НАТО не заинтересованы в поражении Украины или в формировании хрупкого мира. По его словам, в случае остановки боевых действий Россия сможет быстро воспользоваться возможным ослаблением санкций, восстановить экономические связи, наполнить бюджет и подготовиться к новым агрессивным действиям — как против Украины, так и против европейских стран. Он обратил внимание, что уже сейчас российские беспилотники и боевая авиация нарушают воздушное пространство государств ЕС.

Он также подчеркнул, что реальное давление сегодня осуществляется именно на Украину, тогда как с Россией, по его словам, серьезных переговоров об уступках не ведется. При этом существует ряд принципиальных вопросов, которые остаются спорными еще с лета, в частности относительно будущего Донбасса, возможных ограничений численности ВСУ, сокращения ракетного вооружения и перспектив вступления в НАТО.

Более того, Юрий Федоренко выразил убеждение, что Россия на данный момент не готова подписывать никаких настоящих мирных соглашений, поскольку не заинтересована в стабильном и справедливом мире. Он также предостерег, что любое признание оккупированных территорий частью России стало бы опасным прецедентом для всего мирового порядка и может открыть путь к новым агрессиям в будущем.

"Украина на 100% делает все возможное для подписания справедливого мира. Европейский Союз также прилагает максимум усилий, но сегодня фактическое давление осуществляется именно на нас, чтобы Украина оставалась в орбите стратегического партнерства с США. Зато с Россией реальных переговоров не ведется. Я более чем убежден: Москва не подпишет ни одного документа, потому что пока не заинтересована в мире", — заявил Юрий Федоренко.

По словам Федоренко, в проекте плана говорится, в частности, о сокращении численности украинской армии до 500 тысяч военных, что он называет критически недостаточным для обороны такого большого государства, как Украина. Также упоминается возможное ограничение ракетных возможностей Украины, запрет размещения иностранных военных баз и контингентов партнеров на ее территории и общее сокращение оборонных расходов. По его мнению, это означало бы существенное ослабление безопасности страны без каких-либо реальных гарантий взамен.

Отдельно Федоренко акцентировал, что Украина имеет право знать финальную версию мирного плана до принятия любых решений. Он заявил, что общество не видело окончательного документа, а сейчас существуют лишь гипотетические представления о его содержании и отдельные заявления в СМИ.

Командир подчеркнул, что приемлемым может быть только такой мирный план, который отвечает национальным интересам Украины. В частности, он должен гарантировать сохранение суверенитета, право Украины самостоятельно формировать свою армию и выбирать уровень вооружения, непрерывную поддержку украинского военно-промышленного комплекса и неприкосновенность территориальной целостности, включая Крым и Донбасс.

Напомним, что президент США Дональд Трамп не был вовлечен в детали мирного плана, который состоит из 28 пунктов, и который был предложен Украине.

Также Фокус писал, что, по мнению американских военных, для Украины следующие месяцы будут критическими, а через год Донетчина может оказаться под контролем России.