Трамп не знал детали мирного плана, который предложили Украине, — The Washington Post

Президент США Дональд Трамп не был вовлечен в детали мирного плана, который состоит из 28 пунктов, и который был предложен Украине.

При этом в Белом доме царил хаос, потому что разные департаменты не понимали, что происходит в процессе мирных переговоров. Об этом рассказал американский чиновник на правах анонимности, пишет The Washington Post.

Один из европейских чиновников рассказал, что разработанный план Виткоффа застал Белый дом врасплох. Он пояснил, что обычно, когда речь идет о заключении крупных сделок, то ощущение другое.

Зато сторонники действий Трампа в дальнейшем утверждают, что Украина не в лучшем положении, поэтому необходимо принять мирный план, чтобы защитить украинский суверенитет от российской армии.

"Люди, которые пытаются сорвать это соглашение, просто хотят, чтобы война продолжалась", — сказал Дэн Колдуэлл, бывший чиновник Пентагона, который работал над вопросами Украины при администрации Трампа. "Существует эта постоянная иллюзия, что Соединенные Штаты имеют огромные запасы боеприпасов, которые мы можем сбросить в Украину, что существует волшебный пакет санкций, который заставит россиян прекратить войну, и что Украина имеет возможность продолжать эту войну, пока не достигнет полной победы".

Колдуэлл призвал рассмотреть "реалистичные" предложения, которые делают Украине американские чиновники.

Реакция американских сенаторов

При этом член Палаты представителей Майкл Маккол от республиканской партии заявил, что он разговаривал с Рубио и несколькими сенаторами, и что ему сообщили, что план является "документом Соединенных Штатов с вкладом Украины и России". В то же время он признал, что первоначальная идея плана принадлежала Виткоффу и Дмитриеву.

Маккол предполагает, что стороны согласуют около 80% пунктов, впрочем остальные 20% являются проблемными для достижения компромисса.

Зато сенатор Митч Макконнелл призвал администрацию Трампа не оказывать давление на жертву и не пытаться успокоить агрессора, чтобы достичь мира.

Он возмутился, что США не требуют от РФ никаких серьезных уступок, и отмечает, что тем самым Вашингтон не противостоит агрессии, а вознаграждает ее.

Сенатор Марк Уорнер от Демократической партии раскритиковал предложенное соглашение, отметив, что "уступчивость Невилла Чемберлена Гитлеру до Второй мировой войны выглядит сильной по сравнению" и что план напоминает набор "русских тезисов для обсуждения".

Напомним, ранее США отказались от жесткого ультиматума по подписанию мирного плана Украины до 27 ноября и предоставили более гибкие сроки для согласования документа.

Издание Financial Times назвало уступки, на которые может пойти Украина. При этом часть пунктов являются принципиальными для Украины, и договориться на уступки по территории и сокращению количества военнослужащих будет непросто.