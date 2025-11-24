Трамп не знав деталі мирного плану, який запропонували Україні, — The Washington Post

Президент США Дональд Трамп не був залучений до деталей мирного плану, який складається з 28 пунктів, і який було запропоновано Україні.

При цьому в Білому домі панував хаос, тому що різні департаменти не розуміли, що відбувається в процесі мирних перемовин. Про це розповів американський чиновник на правах анонімності, пише The Washington Post.

Один з європейських чиновників розповів, що розроблений план Віткоффа застав Білий дім зненацька. Він пояснив, що зазвичай, коли йдеться про укладання великих угод, то відчуття інше.

Натомість прихильники дій Трампа надалі стверджують, що Україна не в найкращому становищі, тож необхідно прийняти мирний план, щоб захистити український суверенітет від російської армії.

"Люди, які намагаються зірвати цю угоду, просто хочуть, щоб війна продовжувалася", – сказав Ден Колдуелл, колишній чиновник Пентагону, який працював над питаннями України за адміністрації Трампа. "Існує ця постійна ілюзія, що Сполучені Штати мають величезні запаси боєприпасів, які ми можемо скинути в Україну, що існує чарівний пакет санкцій, який змусить росіян припинити війну, і що Україна має можливість продовжувати цю війну, доки не досягне повної перемоги".

Колдуелл закликав розглянути "реалістичні" пропозиції, які роблять Україні американські чиновники.

Реакція американських сенаторів

При цьому член Палати представників Майкл Маккол від республіканської партії заявив, що він розмовляв з Рубіо та кількома сенаторами, і що йому повідомили, що план є "документом Сполучених Штатів із внеском України та Росії". У той же час він визнав, що початкова ідея плану належала Віткоффу та Дмитрієву.

Маккол припускає, що сторони погодять близько 80% пунктів, утім інші 20% є проблемними для досягнення компромісу.

Натомість сенатор Мітч Макконнелл закликав адміністрацію Трампа не чинити тиск на жертву та не намагатися заспокоїти агресора, щоб досягти миру.

Він обурився, що США не вимагають від РФ жодних серйозних поступок, та наголошує, що тим самим Вашингтон не протистоїть агресії, а винагороджує його.

Сенатор Марк Ворнер від Демократичної партії розкритикував запропоновану угоду, зазначивши, що "поступливість Невілла Чемберлена Гітлеру до Другої світової війни виглядає сильною у порівнянні" і що план нагадує набір "російських тезисів для обговорення".

Нагадаємо, раніше США відмовилися від жорсткого ультиматуму щодо підписання мирного плану України до 27 листопада та надали більш гнучкі терміни для узгодження документа.

Видання Financial Times назвало поступки, на які може піти Україна. При цьому частина пунктів є принциповими для України, і домовитися на поступки щодо території та скорочення кількості військовослужбовців буде непросто.