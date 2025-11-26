Віткофф радив Ушакову, як краще представити Трампу мирний план щодо України: у Bloomberg оприлюднили розмову

14 жовтня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів телефонну розмову з помічником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Він зокрема дав йому поради, як організувати розмову лідерів США та РФ, аби схилити Трампа на бік Кремля.

Під час розмови Віткофф згадав про майбутній на той час візит Зеленського та порадив організувати розмову лідерів США та РФ. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Посол США згадав про майбутній візит Зеленського та запропонував, щоб Путін поговорив з Трампом перед цією зустріччю. У розмові Віткофф також пропонував Ушакову розробити новий мирний план за аналогією з американським мирним планом для Гази.

"На момент розмови Віткоффа та Ушакова Трамп насолоджувався успіхом своєї спроби припинити війну в Газі", — пише видання.

Через це Віткофф радив Ушакову, щоб Путін привітав Трампа з цим досягненням і висловив повагу до нього як до "людини миру".

Відео дня

"Я б зробив цей дзвінок і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви його підтримали, що ви його підтримали, що ви поважаєте його як людину миру, і ви просто дуже раді, що це сталося. Тож я б сказав, що. Я думаю, що з огляду на це, це буде справді гарне рішення", — порадив Віткофф Ушакову.

Медіа також оприлюднило повний текст розмови між посадовцями. У ній Віткофф висловлював "глибоку повагу" до Володимира Путіна та радив, що має сказати кремлівський лідер про мирну угоду щодо України.

Американський представник також згадує у розмові про Донецьк та ще обмін територіями, стверджуючи, що це необхідно для того, аби досягти мирної угоди.

"Можливо, він скаже президенту Трампу: "Знаєте, Стів і Юрій обговорили дуже схожий (на план щодо Гази — ред.) 20-пунктний план досягнення миру, і ми вважаємо, що це може трохи зрушити ситуацію з мертвої точки. Ми відкриті до таких речей — до пошуку шляхів укладення мирної угоди". Тепер, між нами кажучи, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь…", — радив Віткофф Ушакову.

"Все туди передав": розмова Ушакова і Дмитрієва

Bloomberg також оприлюднили уривок розмови Дмитрієва та Ушакова, що відбулася після "переговорів" Ушакова та Віткоффа. 29 жовтня Дмитрієв та Ушаков розмовляли по телефону та обговорювали, наскільки рішуче Москва повинна наполягати на своїх вимогах у будь-якій мирній пропозиції, згідно з іншим записом.

У ході розмови Ушаков сказав, що "все туди передав". Дмитрієв натомість сказав, що якщо США не повністю приймуть російську версію, то зроблять принаймні щось дуже схоже до неї.

"Я думаю, що ми просто складемо цей документ, виходячи з нашої позиції, і я неофіційно передам його далі, чітко давши зрозуміти, що все це неофіційно. І нехай роблять по-своєму. Але я не думаю, що вони сприймуть саме нашу версію, але принаймні вона буде максимально наближеною до неї",— розповів Дмитрієв.

Пізніше він запевнив Ушакова, що дотримуватиметься сказаного, і що той також може обговорити документ пізніше з Віткоффом.

Видання не дізналося, які саме пропозиції надала Росія США та як вони вплинули на формування плану із 28 пунктів. Однак наведені факти можуть свідчити про те, що план, який американська сторона запропонувала Україні, може бути російським.

Варто зауважити, що у Кремлі на мирний план Трампа відреагували цими днями, назвавши його умови "цілком прийнятними". Про це зокрема заявив сам Ушаков — фігурант розмови, яку "злило" видання.

Нагадаємо, 25 листопада у CBS News повідомили, що представники США та РФ обговорюють мирний план щодо України в ОАЕ.

Напередодні президент Зеленський оголосив, що мирний план щодо України "скоротили" і закликав ставитися уважно до сигналів повітряної тривоги.