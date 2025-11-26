"Украина не имеет к этому никакого отношения": в ОП отреагировали на утечку записей Уиткоффа, детали

В Офисе президента Украины впервые публично отреагировали на появление в сети аудиозаписей, которые связывают с неформальными контактами спецпредставителя США Стива Уиткоффа. В Киеве отметили, что украинская сторона не имеет никакого отношения к публикации этих материалов, а ключевые вопросы мирного урегулирования могут обсуждаться только на уровне президентов.

На своей странице в Telegram советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас особенно важно четко отличать официальный переговорный процесс от всего информационного сопровождения, которое возникает вокруг него. По его словам, существует позиция администрации США относительно возможного формата мирного урегулирования, которую Украина обсуждает с американскими и европейскими партнерами на нескольких дипломатических площадках.

Он пояснил, что речь идет не об общих заявлениях, а о конкретной работе над механизмом прекращения войны. который должен включать гарантии безопасности для Украины, четкую роль союзников в обеспечении стабильности, а также последствия для России в случае новой агрессии. В своей публикации Подоляк также подчеркнул, что эти переговоры являются сложными, а именно формулировки имеют большое значение.

Отдельно советник руководителя ОП прокомментировал утечки записей разговоров, которые сейчас активно обсуждают в медиа. По его словам, такие публикации прежде всего влияют на внутреннюю политику в разных странах, в частности в США. Он подчеркнул, что Украина не участвовала в организации этих утечек и не имеет к ним никакого отношения.

Также чиновник заявил, что украинская сторона действует открыто и последовательно, в рамках официальных договоренностей с партнерами. Вся позиция Украины базируется на четких принципах и "красных линиях", о которых хорошо знают союзники.

Наиболее чувствительными, по его словам, остаются вопросы территорий, численности Вооруженных сил Украины и формата будущих союзов безопасности. Как отметил Подоляк, эти темы могут обсуждаться только во время личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Он добавил, что Владимир Зеленский готов к такой встрече в любой момент, однако без прямого разговора на уровне президентов невозможно корректно обсудить и решить самые сложные вопросы. В то же время в Офисе президента констатируют, что Россия пока не демонстрирует реальной готовности завершать войну.

"Наиболее чувствительные вопросы — территории, численность войска, альянсные возможности — требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Так же понятно, что РФ пока не демонстрирует желание заканчивать войну...", — говорится в заметке.

Напомним, 25 ноября Bloomberg опубликовал утечку разговоров Ушакова и Дмитриева с Уиткоффом, не указав источники записей. Из разговоров стало известно, что мирный план США из 28 пунктов подготовили в Москве и передали в Вашингтон, а Уиткофф советовал, как эффективно общаться с Трампом перед встречей с Зеленским.

Впоследствии Дональд Трамп прокомментировал утечку разговоров Ушакова и Дмитриева, отметив, что план, подготовленный в РФ и переданный Уиткоффу, является частью обычных переговоров, а главная цель контактов с Россией — "продать" Украину.

Также Фокус писал, что Юрий Ушаков отказался комментировать содержание разговора с Уиткоффом, который опубликовали СМИ, однако заявил, что Россия к "сливу" этой информации не причастна.