"Подслушивают, сливают, но не мы": что Ушаков сказал об утечке разговора Виткоффа (видео)

Утечка разговора Ушакова Дмитриева произошла не из-за "слива" из Кремля, заверил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Чиновник признал, что подслушивание и "сливы" в политической среде является обычным явлением. Кроме того, Ушаков объяснил, реальный ли разговор опубликовали западные медиа и какова цель таких действий.

Ушаков часто общается со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, но отказался комментировать содержание разговора, расшифровку которого опубликовало агентство Bloomberg. В разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным представитель Кремля отметил, что подобные "утечки" могут разрушить отношения, которые Москва наладила с Белым домом.

Ушаков ответил на вопрос Зарубина, сопровождая президент РФ Владимира Путина в Кыргызстан. Пропагандист решил уточнить, является ли фейком разговор с Дмитриевым и Виткоффом. Помощник Путина уточнил, что все его разговоры закрыты, он их не комментирует: прямого ответа, идет ли речь о подделке, нет.

"Никто не должен комментировать. Откуда они имеют такую информацию? Прослушивают, я не знаю. Кто сливает, кто прослушивает, но не мы", — прозвучало на видео.

Среди прочего, Ушаков подтвердил, что в Москве ожидают визита Стива Уиткоффа, который прилетит "на следующей неделе".

"[Причина слива разговора], чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делать для того, чтобы улучшить отношения", — прокомментировал представитель Кремля утечку Bloomberg.

Утечка разговора Ушакова Дмитриева — детали мирного плана Виткоффа

Отметим, вечером 25 ноября Фокус писал об утечке разговора Ушакова с Дмитриевым и общения Дмитриева с Виткоффом. Утечку обоих разговоров опубликовало агентство Bloomberg, не сообщив, откуда получили записи. Во время разговора Уиткоффа и Ушакова американец советовал российскому чиновнику, как лучше общаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы получить желаемый результат. Также прозвучала рекомендация поговорить до того, как в Вашингтоне состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора Ушакова и Дмитриева стало понятно, что мирный план США из 28 пунктов написали в Москве и передали в Вашингтон, отметило агентство. При этом оба чиновника предполагали, что план может измениться.

Дональд Трамп прокомментировал утечку разговора Ушакова Дмитриева и информацию о том, что мирный план написали в РФ и передали Уиткоффу. По мнению американского президента, речь идет об обычном ходе переговоров, в котором Уиткофф ведет себя как положено. Главная цель таких контактов с россиянами — это "продать" Украину РФ", сказал он.

Напоминаем, 26 ноября медиа CNN рассказало о трех основных пунктах мирного плана США, которые являются принципиальными для Украины. Между тем начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Андрей Гнатов заявил, что при обсуждении мирного плана в Женеве не касались вопроса о численности ВСУ: накануне СМИ сообщили о возможном ограничении украинской армии.