Украина согласна на мирный план США: названы три неприемлемых условия, — CNN

Переговоры Украины и США в Женеве по мирному плану были достаточно успешны — президент США Дональд Трампа отметил прогресс, который был достигнут. Государственный секретарь Марко Рубио также отметил "прогресс", который достигли во время встречи в Швейцарии.

В то же время Рубио признал, что есть ряд вопросов, договоренностей по которым достичь не удалось. Издание CNN узнало, о каких трех условиях идет речь.

Украинский высокопоставленный чиновник, на правах анонимности, сообщил, что сейчас есть разногласия между тем, чего администрация Трампа требует и на что готово пойти украинское правительство.

В то же время источник издания в украинской власти признал, что по большинству из пунктов удалось достичь "консенсуса".

В то же время есть три ключевые сферы, по которым нет договоренности, и из-за которых существует риск того, что переговоры о завершении войны могут быть сорваны:

Вопрос того, отдаст ли Украина России территории Донецкой области, в частности те, которые они еще не захватили, ведь там расположены хорошо укрепленные города и поселки. Ранее США предлагали, чтобы Украина передала эту территорию, чтобы она стала демилитаризованной территорией под управлением России. В то же время, по информации украинского источника, был достигнут "определенный прогресс", но пока нет четкости относительно сути или формулировок.

Предложение США по ограничению численности Вооруженных сил Украины до 600 000 человек. Украинский источник сообщил CNN, что хотя обсуждалась новая, большая цифра, но Киев все еще хочет дальнейших изменений, прежде чем будет готов согласиться на такие ограничения в отношении своих Вооруженных сил.

Вопрос отказа Украины от того, чтобы стать членом НАТО остается неприемлемым для Украины. Украинский источник пояснил, что эта уступка создаст "плохой прецедент", когда Россия будет иметь право вето в отношении западного военного альянса, "членом которого она даже не является".

CNN напоминает, что все три вопроса называются Россией как причины для вторжения в Украину. И РФ пытается добиться решения этих вопросов в свою пользу перед завершением войны.

Впрочем, для Украины эти пункты являются также красными линиями, за которые воевали и погибали десятки тысяч украинских военных. Отказ от любой из них является огромной задачей и потенциально несет значительные риски для украинского руководства, которое пытается это сделать.

"Как бы администрация Трампа ни трактовала это, это далеко не просто "несколько вопросов, оставшихся разногласиями", или "пункты, которые не являются непреодолимыми", или даже "незначительные детали, которые нужно урегулировать", — отмечает CNN, отвечая на заявления американских политиков.

Ранее Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах за последнюю неделю. В частности он заявил, что после доработки разработанного Соединенными Штатами 28-пунктного плана "остались лишь несколько пунктов", по которым еще существуют разногласия и которые требуют согласования.

При этом Трамп отметил, что сейчас стороны говорят о взаимной передаче земель и попытке очистить границу.