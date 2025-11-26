Україна згодна на мирний план США: названо три неприйнятні умови, — CNN

Перемовини України та США в Женеві щодо мирного плану були достатньо успішні — президент США Дональд Трампа відзначив прогрес, який було досягнуто. Державний секретар Марко Рубіо також відзначив "прогрес", який досягли під час зустрічі в Швейцарії.

У той же час Рубіо визнав, що є низка питань, домовленостей щодо яких досягти не вдалося. Видання CNN дізналося, про які три умови йдеться.

Український високопоставлений чиновник, на правах анонімності, повідомив, що наразі є розбіжності між тим, чого адміністрація Трампа вимагає та на що готовий піти український уряд.

У той же час джерело видання в українській владі визнало, що по більшості з пунктів вдалося досягти "консенсусу".

У той же час є три ключові сфери, по яких немає домовленості, і через які існує ризик того, що переговори про завершення війни можуть бути зірвані:

Питання того, чи віддасть Україна Росії території Донецької області, зокрема ті, які вони ще не захопили, адже там розташовані добре укріплені міста та селища. Раніше США пропонували, аби Україна передала цю територію, щоб вона стала демілітаризованою територією під управлінням Росії. У той же час, за інформацією українського джерела, було досягнуто "певного прогресу", але наразі немає чіткості щодо суті чи формулювань.

Пропозиція США щодо обмеження чисельності Збройних сил України до 600 000 осіб. Українське джерело повідомило CNN, що хоча обговорювалася нова, більша цифра, але Київ все ще хоче подальших змін, перш ніж буде готовий погодитися на такі обмеження щодо своїх Збройних сил.

Питання відмови України від того, щоб стати членом НАТО залишається неприйнятним для України. Українське джерело пояснило, що ця поступка створить "поганий прецедент", коли Росія матиме право вето щодо західного військового альянсу, "членом якого вона навіть не є".

CNN нагадує, що всі три питання називаються Росією як причини для вторгнення до України. І РФ намагається добитися вирішення цих питань на свою користь перед завершенням війни.

Утім для України ці пункти є також червоними лініями, за які воювали та гинули десятки тисяч українських військових. Відмова від будь-якої з них є величезним завданням і потенційно несе значні ризики для українського керівництва, яке намагається це зробити.

"Як би адміністрація Трампа не трактувала це, це далеко не просто "кілька питань, що залишилися розбіжностями", або "пункти, які не є нездоланними", або навіть "незначні деталі, які потрібно врегулювати", — зазначає CNN, відповідаючи на заяви американських політиків.

Раніше Дональд Трамп заявив про значний прогрес в мирних переговорах за останній тиждень. Зокрема він заявив, що після допрацювання розробленого Сполученими Штатами 28-пунктного плану "залишилися лише кілька пунктів", щодо яких іще існують розбіжності та які потребують узгодження.

При цьому Трамп зазначив, що зараз сторони говорять про взаємну передачу земель та спробу очистити кордон.