Сторони обговорюють взаємну передачу земель: Трамп відреагував на злив розмови Віткоффа

Президент США Дональд Трамп прокоментував появу в ЗМІ повного тексту розмови його мирного посланця Стіва Віткоффа з російськими чиновниками, де обговорювали створення мирного плану.

Трамп заявив, що не бачить нічого поганого в діях своєї команди. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, повідомив Білий дім.

Трамп пояснив, що не чув про злив публікації, утім вважає це "стандартною практикою".

"Ця війна може тривати роками, а населення Росії набагато більше, і вони мають набагато більше солдатів. Тож я думаю, якщо Україна зможе укласти угоду, це буде добре. Чесно кажучи, я думаю, це чудово для обох сторін, але Україна набагато менша…Вони втратили багато людей. Росія втратила багато людей, але Росія має набагато більший резерв людей", – сказав Трамп.

Відео дня

У той же час президент США прокоментував і хід перемовин. За його словами, наступного тижня Стів Віткофф відправиться до Москви, щоб обговорити мирний план з росіянами, зокрема з президентом РФ Володимиром Путіним. З ним може відправитися і зять глави Білого дому Джаред Кушнер, який разом з Віткоффом обговорював створення мирного плану на початку.

У той же час зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі може пройти, але для цього Трамп хоче, аби було досягнуто домовленості про укладання миру.

Президент США розповів, що мирний план був скорочений з 28 до 22 пунктів. У той же час він задоволений прогресом перемовин і тим, як Україна "показує себе". Трамп пояснив, що тепер у нього немає дедлайну для України.

Натомість в переговорах з Росією наразі є певні моменти, згоди щодо якого наразі не було досягнуто.

"Вони говорять зараз про взаємну передачу земель та спробу очистити кордон", — заявив Трамп.

При цьому головна поступка, на яку йде Росія, за словами Трампа, — що вони припиняють бойові дії, і більше не захоплюють земель. Він пояснив це тим, що перебіг війни йде до того, що Росія зможе захопити більше територій за 2 місяці, але при цьому сторони втратять 50-60 тисяч людей.

Нагадаємо, що 25 листопада у мережі з'явився злив телефонної розмови Стіва Віткоффа з помічником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Представник Трампа зокрема давав поради щодо того, як організувати розмову лідерів США та РФ, аби схилити Трампа на бік Кремля.

При цьому російський перемовник Кирило Дмитрієв, який долучився до створення плану разом зі Стівом Віткоффом, назвав злив розмови фейком.

Раніше Дональд Трамп розповів, що американська команда досягла значного прогресу в мирних переговорах за останній тиждень. Він сподівається на зустріч із Зеленським і Путіним найближчим часом.