"Розпалювачі війни": у Кремлі відреагували на "злив" розмови Дмитрієва та Ушакова про мирний план

Російський посланець Кирило Дмитрієв відреагував на публікацію у Bloomberg, де виклали його розмову з помічником президента РФ Володимира Путіна Юрієм Ушаковим щодо мирного плану.

Розшифрування їхньої бесіди, де кремлівські посадовці обговорюють передання американській стороні російські напрацювання щодо мирного плану для завершення війни в Україні, Дмитрієв назвав "фейком". Про це він написав у коментарі до допису Bloomberg у соціальній мережі X після оприлюднення новини.

"Фейк", — коротко висловився російський посадовець, коментуючи публікацію.

Після цього Кирило Дмитрієв зробив окремий допис на власній сторінці у мережі X.

"Що стаємо ближче ми до миру, то відчайдушніше стають розпалювачі війни", — заявив кремлівський посадовець.

Що передувало

Варто зауважити, що у ході розмови Дмитрієв та Ушаков обговорили мирний план. Посадовці зокрема висловлювалися про передання російських пропозицій американській стороні, сподіваючись на те, що США схвалять пропозиції. Дмитрієв говорив зокрема про те, що якщо США не приймуть версію Кремля, то зроблять принаймні щось дуже схоже на неї.

Перед цим також відбулася телефонна розмова між Ушаковим та посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. У ній Віткофф радив, коли та як слід провести розмову між Трампом та Путіним, рекомендуючи зробити це до майбутнього на той час приїзду Володимира Зеленського до Вашингтона.

Нагадаємо, 25 листопада у Sky News передали слова Трампа, який анонсував швидке закінчення війни в Україні та розкрив втрати на фронті за останній місяць.

Також джерела Фокусу повідомили 25 листопада, що пункт про скорочення чисельності ЗСУ прибрали з мирного плану Трампа.