Трамп анонсував швидке завершення війни та озвучив втрати на фронті за останній місяць (відео)

Американський президент Дональд Трамп вельми оптимістично налаштований щодо мирного плану по завершенню війни в Україні.

Своєю надією на те, що його мету припинити війну між Росією та Україною буде досягнуто, він поділився, виступаючи перед Білим домом на традиційній церемонії помилування індичок у День подяки, пише Sky News.

"За останній місяць загинули 25 000 солдатів. Я думаю, що ми дуже близькі до угоди. Ми дізнаємося. Я думав, що це станеться швидше. Це непросто, але я думаю, ми доб'ємося цього. Поживемо — побачимо", — сказав політик.

Традиційно американський лідер повторив заяви, що звучали раніше, про припинення кількох воєн по всьому світу і про те, що, на його думку, зупинити вторгнення Росії в Україну буде простіше, ніж було досі.

Відео дня

Йому вторить і спікерка Білого дому Керолайн Левітт, яка написала в Х, що минулого тижня Штати досягли "величезного прогресу" на шляху до мирної угоди, запросивши РФ і Україну за стіл переговорів.

"Є кілька делікатних, але нездоланних деталей, які необхідно врегулювати, і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією і США", — написала вона, не уточнивши, що ж це за деталі.

Попри оптимізм у Білому домі, видання The Guardian скептично ставиться до подібних заяв, зазначаючи, що поки що немає жодних ознак досягнення угоди щодо ключових питань, таких як територіальні поступки або майбутні гарантії безпеки. Також немає жодних ознак того, що Росія погодиться на переглянуту угоду між США та Україною, яку обговорювали в неділю в Женеві.

Як аргумент про те, що в РФ миру не бажають, видання наводить як приклад черговий жорстокий обстріл України вночі та вдень 25 листопада.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який останніми місяцями став одним із головних співрозмовників Трампа серед європейських лідерів, заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у спробах знайти мирне рішення.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом якомога швидше для обговорення остаточних деталей угоди. Українські офіційні особи заявили, що близькі до прийняття рамок угоди, але деякі деталі можуть бути обговорені тільки на рівні президентів. Зеленський же погодився обговорити план Трампа, тому що "іншого варіанту не було".

Нагадаємо, у Білому домі не підтвердили зустріч Трампа і Зеленського цього тижня.

Також повідомлялося, що дізналися медіа про переговори з РФ.