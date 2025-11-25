Трамп анонсировал скорое завершение войны и озвучил потери на фронте за последний месяц (видео)

Американский президент Дональд Трамп весьма оптимистично настроен относительно мирного плана по завершению войны в Украине.

Своей надеждой на то, что что его цель прекратить войну между Россией и Украиной, будет достигнута, он поделился, выступая перед Белым домом на традиционной церемонии помилования индеек в День благодарения, пишет Sky News.

"За последний месяц погибли 25 000 солдат. Я думаю, что мы очень близки к соглашению. Мы узнаем. Я думал, что это произойдет быстрее. Это непросто, но я думаю, мы добьемся этого. Поживем – увидим", – сказал политик.

Традиционно американский лидер повторил ранее звучавшие заявления о прекращении нескольких войн по всему миру и о том, что, по его мнению, остановить вторжение России в Украину будет проще, чем было до сих пор.

Ему вторит и спикер Белого дома Кэролайн Левитт, которая написала в Х, что на прошлой неделе Штаты достигли "огромного прогресса" на пути к мирному соглашению, пригласив РФ и Украину за стол переговоров.

"Есть несколько деликатных, но непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать, и которые будут требовать дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США", – написала она, не уточнив, что же это за детали.

Несмотря на оптимизм в Белом доме, издание The Guardian скептически относится к подобным заявлениям, отмечая, что пока нет никаких признаков достижения соглашения по ключевым вопросам, таким как территориальные уступки или будущие гарантии безопасности. Также нет никаких признаков того, что Россия согласится на пересмотренное соглашение между США и Украиной, обсуждавшееся в воскресенье в Женеве.

В качестве аргумента о том, что в РФ мира не желают, издание приводит в пример очередной жестокий обстрел Украины ночью и днем 25 ноября.

Президент Финляндии Александр Стубб, который в последние месяцы стал одним из главных собеседников Трампа среди европейских лидеров, заявил, что ближайшие дни будут решающими в попытках найти мирное решение.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом как можно скорее для обсуждения окончательных деталей соглашения. Украинские официальные лица заявили, что близки к принятию рамок соглашения, но некоторые детали могут быть обсуждены только на уровне президентов. Зеленский же согласился обсудить план Трампа, потому что "другого варианта не было".

Напомним, в Белом доме не подтвердили встречу Трампа и Зеленского на этой неделе.

Также сообщалось, что узнали медиа о переговорах с РФ.