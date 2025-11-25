Есть погибшие и раненые: что известно о последствиях ночного обстрела Киева и области (фото, видео)

Из-за ночной атаки россиян 25 ноября в Киеве есть пострадавшие и жертва. В Киевской области погиб человек и ранен ребенок в результате вражеского обстрела.

В столице и Белой Церкви Киевской области зафиксированы повреждения жилых многоэтажек из-за атаки ВС РФ. О последствиях сообщили в ГСЧС, а также рассказали местные власти.

Последствия атаки на Киев

В столице последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах — Днепровском, Дарницком и Печерском. Там поднялись пожары и есть разрушения — данные ГСЧС:

Печерский район: попадание в 22-этажный жилой дом, на уровне 4-5 этажей, что повлекло разрушение на уровне 4, 5 и 7 этажей здания. Возник пожар на 5 этаже, который спасателям удалось ликвидировать, одного человека спасли;

Днепровский район: последствия по нескольким адресам. Есть попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло разрушение и пожар на 6-7 этажах здания, спасены 8 человек. По другому адресу — попадание в 2-этажное здание без дальнейшего возгорания;

Дарницкий район: обломки вражеских целей упали на открытой территории в частном секторе. Обошлось, предварительно, без пострадавших.

Відео дня

По состоянию на 04:27 часов в Киеве стало известно о жертве вражеского обстрела и увеличении количества пострадавших. Председатель КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что один человек погиб и еще 7 получили ранения.

На местах продолжают работать оперативные службы.

Последствия атаки на Киевскую область

Также ночью от вражеского обстрела пострадала Киевская область, в частности город Белая Церковь. Там, по данным главы областной военной администрации Николая Калашника, известно о повреждении жилой многоэтажки.

В результате атаки на Белую Церковь пострадал 14-летний ребенок — девочка получила ранение спины и находится под наблюдением медиков. Кроме того, как сообщил секретарь городского совета Белой Церкви Владимир Вовкотруб, известно о погибшем человеке из-за вражеского обстрела громады.

"Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы", — отметил чиновник.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 25 ноября по всей Украине объявили воздушную тревогу: враг совершил комбинированную атаку баллистикой и ракетами.

Местные власти сообщали, что в Киеве из-за атаки начались перебои со светом и водой.