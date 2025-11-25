Комбинированная атака на Киев: начались перебои со светом и водой, горят жилые дома — первые последствия

В результате массированной комбинированной атаки россиян на столицу в ночь на 25 ноября начались перебои с электро- и водоснабжением. Также из-за вражеского обстрела пострадали жилые дома в центре Киева.

Последствия российской атаки фиксируются как минимум в трех районах столицы — Дарницком, Днепровском и Печерском. Фокус собрал все, что известно о ночном ударе по столице.

После полуночи враг осуществил пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, баллистических ракет и "Кинжалов" по Украине. Под комбинированным ударом оказался Киев: большинство целей ВС РФ направили на столицу, параллельно атакуя город беспилотниками.

Глава КГВА Тимур Ткаченко во время атаки на столицу сообщил, что поступили сообщения о последствиях атаки в Дарницком районе. Информация на момент публикации уточняется.

По данным городского головы Виталия Кличко, в нескольких районах Киева после серии взрывов начались перебои со светом, а также с водоснабжением.

Впоследствии в КГВА информировали, что последствия вражеского обстрела зафиксированы в Печерском районе столицы: там пострадал жилой дом.

"В то же время продолжаем фиксировать сообщения о последствиях атаки на нескольких локациях на правом и левом берегу", — сообщили в ведомстве.

Городской голова Виталий Кличко уточнил, что в Печерском районе зафиксировано попадание обломков в жилой дом, из-за чего возник пожар на уровне 6-7 этажей.

"Экстренные службы направляются на место", — заявил мэр.

Впоследствии Кличко добавил, что в Печерске в 22-этажном жилом доме возник пожар также на уровне 4-5 этажей. Там же началась эвакуация жителей.

"В доме разрушения на уровне 4-7 этажей и пожар", — отметил мэр.

По состоянию на 02:30 также стало известно, что в Днепровском районе столицы пострадала жилая 9-этажка из-за российской атаки.

"В Днепровском районе в результате атаки пожар в жилой 9-этажке на верхних этажах", — отметил глава КГВА.

Информации о пострадавших на момент публикации не поступало. Другие последствия вражеского обстрела устанавливаются.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что враг осуществляет массированную комбинированную атаку на энергетические объекты Украины.

Массированная атака в ночь на 25 ноября: враг также ударил по Киевской области

Кроме столицы, в ночь на 25 ноября россияне атаковали населенные пункты Киевской области. В областной военной администрации сообщили, что последствия обстрела фиксируются в частности в городе Белая Церковь: там пострадала 14-летняя девочка.

Также власти информировали о повреждении многоэтажки в Белой Церкви. Последствия уточняются.

Напомним, 24 ноября Одесса оказалась под массированным обстрелом россиян: в городе прогремели взрывы и начались перебои со светом.

Также 23 ноября власти сообщили, что враг ударил дронами по детскому центру на Черниговщине.