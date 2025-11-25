Комбінована атака на Київ: почалися перебої зі світлом та водою, палають житлові будинки — перші наслідки

Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на столицю у ніч на 25 листопада почалися перебої з електро- та водопостачанням. Також через ворожий обстріл постраждали житлові будинки у центрі Києва.

Наслідки російської атаки фіксуються щонайменше у трьох районах столиці — Дарницькому, Дніпровському та Печерському. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний удар по столиці.

Після опівночі ворог здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря, балістичних ракет та "Кинджалів" по Україні. Під комбінованим ударом опинився Київ: більшість цілей ЗС РФ спрямували на столицю, паралельно атакуючи місто безпілотниками.

Голова КМВА Тимур Ткаченко під час атаки на столицю повідомив, що надійшли повідомлення про наслідки атаки у Дарницькому районі. Інформація на момент публікації уточнюється.

Відео дня

За даними міського голови Віталія Кличка, у кількох районах Києва після серії вибухів почалися перебої зі світлом, а також з водопостачанням.

Згодом у КМВА інформували, що наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у Печерському районі столиці: там постраждав житловий будинок.

"Водночас продовжуємо фіксувати повідомлення про наслідки атаки на кількох локаціях на правому та лівому березі", — повідомили у відомстві.

Міський голова Віталій Кличко уточнив, що у Печерському районі зафіксовано влучання уламків у житловий будинок, через що виникла пожежа на рівні 6-7 поверхів.

"Екстрені служби прямують на місце", — заявив мер.

Згодом Кличко додав, що у Печерську в 22-поверховому житловому будинку виникла пожежа також на рівні 4-5 поверхів. Там же розпочалася евакуація мешканців.

"У будинку руйнування на рівні 4-7 поверхів та пожежа", — зазначив мер.

Станом на 02:30 також стало відомо, що у Дніпровському районі столиці постраждала житлова 9-поверхівка через російську атаку.

"У Дніпровському районі внаслідок атаки пожежа в житловій 9-поверхівці на верхніх поверхах", — зазначив голова КМВА.

Інформації щодо постраждалих на момент публікації не надходило. Інші наслідки ворожого обстрілу встановлюються.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що ворог здійснює масовану комбіновану атаку на енергетичні об'єкти України.

Масована атака у ніч на 25 листопада: ворог також вдарив по Київщині

Окрім столиці, у ніч на 25 листопада росіяни атакували населені пункти Київської області. В обласній військовій адміністрації повідомили, що наслідки обстрілу фіксуються зокрема у місті Біла Церква: там постраждала 14-річна дівчинка.

Також влада інформувала про пошкодження багатоповерхівки у Білій Церкві. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, 24 листопада Одеса опинилася під масованим обстрілом росіян: у місті пролунали вибухи і почалися перебої зі світлом.

Також 23 листопада влада повідомила, що ворог вдарив дронами по дитячому центру на Чернігівщині.