Російські дрони вдарили по дитячому центру на Чернігівщині: спалахнула пожежа (фото)

У ніч на 23 листопада російські безпілотники атакували Корюківку Чернігівської області, серйозно пошкодивши Центр дитячої та юнацької творчості, де щодня займалися місцеві діти.

Начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко прокоментував атаку по цивільному об'єкту. За його словами, близько третьої години ночі по будівлі було завдано два удари, імовірно дронами типу "Герань".

"Близько третьої години сталися два прильоти російських безпілотників по Центру дитячої та юнацької творчості. До удару в цьому приміщенні щодня займалися діти, тепер воно сильно пошкоджене. Ймовірно, це були "Герань". Два вибухи. Окупанти спрямували дрони майже по центру міста, де довкола лише житлові будинки та багатоповерхівки", — написав чиновник у Facebook.

Наслідки атаки російського БПЛА в Чернігівській області Фото: ДСНС

Унаслідок вибухів було пошкоджено саму установу та розташовані поблизу будівлі, у кількох будинках вибито вікна. Мірошниченко додав, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Головне управління ДСНС у Чернігівській області підтвердило удар по цивільному об'єкту. За даними відомства, унаслідок атаки виникла пожежа на площі близько 80 кв. м, яку вдалося загасити.

"Уночі противник завдав удару по м. Корюківка, влучивши безпілотником у цивільний об'єкт. Унаслідок удару виникла пожежа на площі 80 кв.м, яку рятувальники ДСНС ліквідували. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", — повідомила пресслужба ДСНС.

Наслідки удару по Корюківці Чернігівської області Фото: Соцсети

Нагадаємо, увечері 22 листопада Збройні сили РФ атакували Дніпро й область ударними дронами типу "шахед", унаслідок чого було пошкоджено житлову багатоповерхівку. У мережі з'явилися кадри наслідків атаки, де видно пожежу в багатоповерховому будинку і понівечені поруч із будинком авто.

22 листопада Запоріжжя також опинилося під обстрілом російських військ. Влада міста повідомила, що удар ворожого безпілотника припав просто по житловому кварталу — відомо щонайменше про 5 постраждалих.