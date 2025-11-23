Российские дроны ударили по детскому центру на Черниговщине: вспыхнул пожар (фото)

В ночь на 23 ноября российские беспилотники атаковали Корюковку Черниговской области, серьезно повредив Центр детского и юношеского творчества, где ежедневно занимались местные дети.

Начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко прокомментировал атаку по гражданскому объекту. По его словам, около трех часов ночи по зданию было нанесено два удара, предположительно дронами типа "Герань".

"Около трех часов произошли два прилета российских беспилотников по Центру детского и юношеского творчества. До удара в этом помещении ежедневно занимались дети, теперь оно сильно повреждено. Вероятно, это были "Герань". Два взрыва. Оккупанты направили дроны почти по центру города, где вокруг только жилые дома и многоэтажки", — написал чиновник в Facebook.

Последствия атаки российского БПЛА в Черниговской области Фото: ГСЧС

В результате взрывов было повреждено само учреждение и расположенные поблизости строения, в нескольких домах выбиты окна. Мирошниченко добавил, что спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Главное Управление ГСЧС в Черниговской области подтвердило удар по гражданскому объекту. По данным ведомства, в результате атаки возник пожар на площади около 80 кв. м, который удалось потушить.

"Ночью противник нанес удар по г. Корюковка, попав беспилотником в гражданский объект. В результате удара возник пожар на площади 80 кв.м., который спасатели ГСЧС ликвидировали. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Последствия удара по Корюковке Черниговской оласти Фото: Соцсети

Напомним, вечером 22 ноября Вооруженные силы РФ атаковали Днепр и область ударными дронами типа "шахед", в результате чего была повреждена жилая многоэтажка. В сети появились кадры последствий атаки, где видно пожар в многоэтажном доме и изуродованные рядом с домом авто.

22 ноября Запорожье также оказалось под обстрелом российских войск. Власти города сообщили, что удар вражеского беспилотника пришелся прямо по жилому кварталу — известно по меньшей мере о 5 пострадавших.