ВС РФ ударили по супермаркету в Запорожье: много пострадавших (фото)
Российские оккупанты атаковали Запорожье, нанеся удар по городу беспилотником. Тип дрона, который использовал враг, пока не сообщается.
В результате атаки известно по меньшей мере о 5 пострадавших. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
По его словам, всем пострадавшим оказывается помощь.
Удар вражеского БпЛА пришелся прямо по жилому кварталу — там повреждены дома, автомобили и магазин.
Среди пострадавших двое мужчин и три женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.
На месте обстрела работают все экстренные службы и помогают жителям.
В течение всего дня Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках россиянами дронов. В частности, в 20:38 сообщили о БпЛА на Запорожье курсом на запад (н.п. Малокатериновка). Этот населенный пункт расположен к югу от Запорожья.
Воздушная тревога в городе была объявлена в 20:03.
Напомним, что в ночь на 21 ноября оккупанты также атаковали Запорожье. Там после удара ФАБом произошло возгорание торговых киосков и легкового автомобиля, известно о пяти погибших. Среди раненых есть 17-летний ребенок.
Напомним, что россияне в Запорожской области имели незначительный успех в районе населенного пункта Степногорск, который расположен в 25 км от окраин Запорожья. В то же время аналитик DeepState Роман Погорелый предупреждает, что на этом направлении формируется большая серая зона, охватывающая Степногорск и Приморское, при этом этот участок фронта давно оставался без изменений.
Военный аналитик Денис Попович предупреждает, что в случае потери Гуляйполя и дальнейшего наступления ВС РФ на Орехов Украине грозит наступление на Запорожье.
Фокус также разбирался, как падение двух сел изменило ситуацию на фронте на Запорожском направлении.