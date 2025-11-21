Ситуация под Гуляйполем и Степногорском ухудшается: ВС РФ все ближе к Запорожью (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки продвинулись на двух направлениях. В Запорожской области противник имел незначительный успех в районе населенного пункта Степногорск, а на Покровском направлении продвижение российских войск было зафиксировано возле Владимировки и Шахового.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState российские оккупационные войска продвинулись на южном фланге Запорожского направления — у населенного пункта Степногорск. Этот участок, площадью 0,3 кв. км ранее был обозначен как "серая зона".

Карта боевых действий на Запорожском направлении. 20 ноября 2025 Фото: deepstatemap.live

Запорожский фронт

Тем временем 19 ноября соучредитель DeepState Роман Погорелый сообщил, что на данном направлении формируется обширная серая зона, охватывающая Степногорск и Приморское, при этом данный участок фронта давно оставался без изменений.

В самом Приморске ситуация ухудшается, так как противник может легко просачиваться, скрываться в застройке, накапливать силы и строить позиции. По мнению аналитика, если российским войскам удастся закрепиться в Приморском, выбить их оттуда будет крайне трудно.

На других участках Запорожского направления, в том числе и в районе Гуляйполя, линия боевого соприкосновения не менялась. Последнее продвижение россиян было зафиксировано 19 ноября севернее населенного пункта Зеленый Гай. Тогда под ВС РФ взяли под контроль территорию площадью примерно 20 кв км.

Вместе с тем командир экипажа БПАК с позывным "Гилка" в эфире "Киев24" сообщила, что на Гуляйпольском направлении российским войскам остается около 2–3 км до первых жилых домов города.

"В основном россияне движутся с юга и востока. Гуляйпольская агломерация является достаточно значительной, а специфика Запорожского региона заключается в том, что здесь очень рассредоточены населенные пункты, которые в основном небольшие. Гуляйполе является одним из крупных городов, а в городе бои проходят не так, как в степях. Здесь много укрытий, в принципе гораздо сложнее выбить врага из населенного пункта, чем с посадок", — объяснила боец.

По ее словам, город остается стратегическим пунктом для противника, а попытка "поставить галочку" о взятии Гуляйполя играет для РФ важную пропагандистскую роль.

Запорожский фронт 20 ноября 2025 Фото: deepstatemap.live

Продвижение ВС РФ под Покровском

На Покровском направлении аналитики фиксируют продвижение противника у населенных пунктов Владимировка и Шахово. Также в самом Покровске, расширилась зона контроля в северных кварталах города.

В очередной оперативной сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на данном направлении произошло 59 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Покровск, Лесовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки.

Покровск фронт 20 ноября 2025 Фото: deepstatemap.live

Напомним, по информации офицера 68-й ОЕБр Дениса Гуся, российские войска уже находятся внутри Покровска, но другие подразделения ВС РФ пытаются обойти город с флангов. По его словам, ситуация в городе меняется буквально каждый час — противник пробует закрепляться в многоэтажках преимущественно южного района города.