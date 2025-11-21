Ситуація під Гуляйполем і Степногірськом погіршується: ЗС РФ усе ближче до Запоріжжя (карта)

Збройні сили Російської Федерації за минулу добу просунулися на двох напрямках. У Запорізькій області противник мав незначний успіх у районі населеного пункту Степногірськ, а на Покровському напрямку просування російських військ було зафіксовано біля Володимирівки та Шахового.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, російські окупаційні війська просунулися на південному фланзі Запорізького напрямку — біля населеного пункту Степногірськ. Ця ділянка, площею 0,3 кв. км, раніше була позначена як "сіра зона".

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку. 20 листопада 2025 року Фото: deepstatemap.live

Запорізький фронт

Тим часом 19 листопада співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив, що на цьому напрямку формується велика сіра зона, що охоплює Степногірськ і Приморське, водночас ця ділянка фронту давно залишалася без змін.

У самому Приморському ситуація погіршується, оскільки противник може легко просочуватися, ховатися в забудові, накопичувати сили і будувати позиції. На думку аналітика, якщо російським військам вдасться закріпитися у місті, вибити їх звідти буде вкрай важко.

На інших ділянках Запорізького напрямку, зокрема і в районі Гуляйполя, лінія бойового зіткнення не змінювалася. Останнє просування росіян було зафіксовано 19 листопада на північ від населеного пункту Зелений Гай. Тоді під ЗС РФ взяли під контроль територію площею приблизно 20 кв км.

Водночас командир екіпажу БПАК із позивним "Гілка" в ефірі "Київ24" повідомила, що на Гуляйпільському напрямку російським військам залишається близько 2-3 км до перших житлових будинків міста.

"Здебільшого росіяни рухаються з півдня та сходу. Гуляйпільська агломерація є досить значною, а специфіка Запорізького регіону полягає в тому, що тут дуже розосереджені населені пункти, які здебільшого невеликі. Гуляйполе є одним із великих міст, а в місті бої проходять не так, як у степах. Тут багато укриттів, у принципі набагато складніше вибити ворога з населеного пункту, ніж із посадок", — пояснила боєць.

За її словами, місто залишається стратегічним пунктом для противника, а спроба "поставити галочку" про взяття Гуляйполя відіграє для РФ важливу пропагандистську роль.

Запорізький фронт 20 листопада 2025 року Фото: deepstatemap.live

Просування ЗС РФ під Покровськом

На Покровському напрямку аналітики фіксують просування противника біля населених пунктів Володимирівка та Шахове. Також у самому Покровську, розширилася зона контролю в північних кварталах міста.

У черговому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на даному напрямку відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

Покровськ фронт 20 листопада 2025 року Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, за інформацією офіцера 68-ї ОЄБр Дениса Гуся, російські війська вже перебувають усередині Покровська, але інші підрозділи ЗС РФ намагаються обійти місто з флангів. За його словами, ситуація в місті змінюється буквально щогодини — противник пробує закріплюватися в багатоповерхівках переважно південного району міста.