"Дома, магазины, рынок": РФ ударила по Запорожью, есть погибшие и раненые (фото, видео)
К вечеру 20 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли и еще трое — получили ранения.
В результате атаки оккупантов повреждены жилые дома и рынок, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Два человека погибли, еще двое получили ранения. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью. В результате атаки повреждены дома, магазин и рынок", — написал Федоров.
Впоследствии он уточнил, что погибших уже пятеро, а раненых — трое.
Федоров также обнародовал видео, на которых видно пожар и другие последствия российского удара по Запорожью.
Отметим, что взрывы в Запорожье прогремели около 22:00, а перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об управляемых авиабомбах, которые летели в направлении города.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате удара произошло возгорание торговых киосков и легкового автомобиля.
"Пожарные работают над ликвидацией всех пожаров. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 людям", — отметили в ГСЧС.
Напомним, 19 ноября россияне осуществили массированный удар по Тернополю и ракетой разбомбили жилую многоэтажку.
Фокус также писал о том, что в Харькове "Шахеды" попали по многоэтажке и возле медучреждения.