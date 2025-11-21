"Дома, магазины, рынок": РФ ударила по Запорожью, есть погибшие и раненые (фото, видео)

К вечеру 20 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли и еще трое — получили ранения.

В результате атаки оккупантов повреждены жилые дома и рынок, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Два человека погибли, еще двое получили ранения. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью. В результате атаки повреждены дома, магазин и рынок", — написал Федоров.

Впоследствии он уточнил, что погибших уже пятеро, а раненых — трое.

Федоров также обнародовал видео, на которых видно пожар и другие последствия российского удара по Запорожью.

Отметим, что взрывы в Запорожье прогремели около 22:00, а перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об управляемых авиабомбах, которые летели в направлении города.

Последствия удара РФ по Запорожью 20 ноября Последствия удара РФ по Запорожью 20 ноября Последствия удара РФ по Запорожью 20 ноября Последствия удара РФ по Запорожью 20 ноября Последствия удара РФ по Запорожью 20 ноября

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате удара произошло возгорание торговых киосков и легкового автомобиля.

"Пожарные работают над ликвидацией всех пожаров. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 людям", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 19 ноября россияне осуществили массированный удар по Тернополю и ракетой разбомбили жилую многоэтажку.

Фокус также писал о том, что в Харькове "Шахеды" попали по многоэтажке и возле медучреждения.