"Будинки, магазини, ринок": РФ вдарила по Запоріжжю, є загиблі та поранені (фото, відео)

Надвечір 20 листопада російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого щонайменше п'ятеро осіб загинули та ще троє — отримали поранення.

Внаслідок атаки окупантів пошкоджені житлові будинки та ринок, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок", — написав Федоров.

Згодом він уточнив, що загиблих вже п'ятеро, а поранених — троє.

Федоров також оприлюднив відео, на яких видно пожежу та інші наслідки російського удару по Запоріжжю.

Зазначимо, що вибухи у Запоріжжі пролунали близько 22:00, а перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про керовані авіабомби, які летіли у напрямку міста.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю 20 листопада

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок удару сталося займання торгівельних кіосків та легкового автомобіля.

"Вогнеборці працюють над ліквідацією всіх пожеж. Психологи ДСНС надали допомогу 12 людям", — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 19 листопада росіяни здійснили масований удар по Тернополю та ракетою розбомбили житлову багатоповерхівку.

Фокус також писав про те, що у Харкові "Шахеди" влучили по багатоповерхівці і біля медзакладу.