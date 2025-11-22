ЗС РФ вдарили по супермаркету у Запоріжжі: багато постраждалих (фото)

Російські окупанти атакували Запоріжжя, завдавши удар по місту безпілотником. Тип дрона, який використав ворог, наразі не повідомляється.

Внаслідок атаки відомо щонайменше про 5 постраждалих. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, усім постраждалим надається допомога.

Удар ворожого БпЛА прийшовся просто по житловому кварталу — там пошкоджені будинки, автомобілі та магазин.

Серед постраждалих двоє чоловіків та три жінки, одна з них перебуває у тяжкому стані.

На місці обстрілу працюють всі екстрені служби та допомагають мешканцям.

Впродовж усього дня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски росіянами дронів. Зокрема, о 20:38 повідомили про БпЛА на Запоріжжі курсом на захід (н.п. Малокатеринівка). Цей населений пункт розташований на південь від Запоріжжя.

Відео дня

Повітряна тривога у місті була оголошена о 20:03.

Нагадаємо, що в ніч на 21 листопада окупанти також атакували Запоріжжя. Там після удару ФАБом сталося займання торгівельних кіосків та легкового автомобіля, відомо про п'ятьох загиблих. Серед поранених є 17-річна дитина.

Нагадаємо, що росіяни у Запорізькій області мали незначний успіх у районі населеного пункту Степногірськ, який розташований в 25 км від околиць Запоріжжя. У той же час аналітик DeepState Роман Погорілий попереджає, що на цьому напрямку формується велика сіра зона, що охоплює Степногірськ і Приморське, водночас ця ділянка фронту давно залишалася без змін.

Військовий аналітик Денис Попович попереджає, що в разі втрати Гуляйполя й подальшого наступу ЗС РФ на Оріхів Україні загрожує наступ на Запоріжжя.

Фокус також розбирався, як падіння двох сіл змінило ситуацію на фронті на Запорізькому напрямку.