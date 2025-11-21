Обстріли Запоріжжя та Одеси: у містах пошкоджені будинки, є жертви та поранені (фото)

Увечері 20 листопада та в ніч на 21 листопада російські війська здійснили масовані удари по цивільній інфраструктурі Запоріжжя й Одеси, що призвело до численних руйнувань, загибелі мирних жителів та поранень серед цивільного населення. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельні об’єкти, приватні оселі, транспортні засоби та господарські споруди.

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, увечері 20 листопада, у проміжку між 22:00 та 23:00, російська армія атакувала Запорізьку область і саме місто Запоріжжя, застосувавши керовані авіаційні боєприпаси типу КАБ. У результаті вибухів, які було чутно в одному з районів міста, під удар потрапив Шевченківський мікрорайон.

За офіційними даними обласної влади, внаслідок удару загинули п’ятеро людей. Іван Федоров висловив співчуття родинам загиблих та повідомив, що ще п’ятеро осіб дістали поранення. Серед госпіталізованих є 17-річна дитина, а один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, що потребує постійного контролю медиків.

Удар призвів до масштабних руйнувань у районі влучання. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхові житлові будинки, торговельні ряди, магазини та територію місцевого ринку. За словами очільника ОВА, окремі будівлі зазнали ушкоджень уже втретє внаслідок повторних ударів по тому ж житловому кварталу.

Наслідки удару ЗС РФ по Запоріжжю ввечері 20 листопада Фото: Запорізька ОВА

Комунальні та екстрені служби розпочали ліквідацію наслідків атаки одразу після вибуху. Впродовж ночі працівники комунальних підприємств займалися закриттям вибитих вікон, тимчасовим відновленням пошкоджених балконних дверей, а також усуненням наслідків руйнувань, спричинених потужною вибуховою хвилею.

Для жителів постраждалих будинків у Запоріжжі були оперативно розгорнуті Пункти незламності, куди люди могли звернутися за допомогою, отримати тепло, елементарні побутові умови й психологічну підтримку після пережитого обстрілу.

Нічна атака РФ у Одесі 21 листопада: що відомо про наслідки

Окрім цього, у ніч на 21 листопада під ударом опинилося і місто Одеса. Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, уникнути пошкоджень цивільної інфраструктури не вдалося.

Внаслідок атаки в Одесі постраждали п’ятеро людей, серед яких є дитина. Троє осіб були госпіталізовані до лікарні: 49-річна жінка та 16-річний хлопець отримали термічні опіки різного ступеня тяжкості, а 70-річний чоловік зазнав травми голови. Усім госпіталізованим надається необхідна медична допомога.

Ще двоє постраждалих отримують лікування амбулаторно. Йдеться про 67-річного чоловіка, у якого зафіксували гостру реакцію на стрес, а також 43-річного чоловіка з опіками обличчя, які не потребували стаціонарного лікування.

Унаслідок ворожого удару в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено сусідні оселі, будівлю станції технічного обслуговування автомобілів та адміністративну споруду. Також зафіксовано знищення кількох легкових автомобілів і ушкодження вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, що 19 листопада у Тернополі зранку сталася одна з наймасштабніших атак за останній час: російські безпілотники та ракети забрали життя багатьох людей і поранили ще кілька десятків містян.

Також Фокус писав, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт після ракетного удару ЗС РФ по багатоповерхівці в Тернополі співробітникам ДСНС вдалося витягти з-під завалів живу людину.