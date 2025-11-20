У Тернополі з-під завалів врятували чоловіка: у ДСНС здивовані, як він зміг вижити (відео)

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт після ракетного удару ЗС РФ по багатоповерхівці в Тернополі співробітникам ДСНС вдалося витягти з-під завалів живу людину.

20-річний Богдан у момент удару стояв біля холодильника, розповів рятувальник Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Денис Карпенко.

За його словами, для проведення аварійно-рятувальних робіт він і п'ятеро його колег піднялися на автодрабині на рівень дев'ятого поверху.

"Зробили хвилину тиші й почули під завалами голос, який кликав на допомогу. Ми з колегами швидко визначили, звідки він лунає, почали контактувати з потерпілим і розкопувати руїни будинку", — каже він.

Рятувальники постійно тримали зв'язок із постраждалим, бо той кричав і дуже нервував. Його попросили берегти сили і запевнили, що роблять усе, щоб його врятувати. Над ним було дуже багато завалів, які співробітники ДСНС акуратно розбирали.

Відео дня

"Потерпілий дивом залишився живим. Він якраз перебував у кухні біля холодильника. Його ще придавило кухонним стільчиком. Він лежав у позі ембріона, витягнувши руки перед собою. У нього було дуже мало місця, щоб дихати, і права рука була перебита кухонним стільчиком", — продовжує Денис свою розповідь.

Йому наклали турнікет і продовжили рятувальну операцію. Зрештою Богдана спустили за допомогою нош на землю, де вже чекали медики, які відвезли його до лікарні.

"Для нас було дивом, як він вижив. Це диво і для нього... Я ще так не бачив, щоб люди виживали. Там було дуже мало повітря", — додав Карпенко.

Зараз життю Богдана вже нічого не загрожує.

Тим часом триває розбір завалів, і доля 22 осіб залишається невідомою.

Станом на 20 листопада відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей. Ще 93 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

На думку військового експерта Сергія Бескрестнова, Збройні сили Російської Федерації могли цілитися по радіотехнічному заводу "Оріон" у Тернополі, який давно не працює.

Удар по багатоповерхівках у Тернополі: що відомо

У ніч на 19 листопада ЗС РФ вдарили по Україні 40 крилатими ракетами Х-101, однією балістичною і чотирма сотнями дронів різних типів, повідомило Повітряне командування ЗСУ. Частину ракет збили засоби ППО, але частина влучили по цивільних будинках та інфраструктурних об'єктах.

У Тернополі російські ракети вдарили по двох дев'ятиповерхівках. В одному будинку знесло квартири з 3 по 9 поверхи. В іншому — вигоріли квартири з 1 по 9 поверхи.

Через кілька годин у мережі з'явилося фото, як російська ракета прицільно б'є по багатоповерхівці в Тернополі.

Під час рятувальної операції співробітники ДСНС знайшли під завалами живого папугу.

Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що трагедія в Тернополі була добре підготовлена.