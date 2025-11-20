В Тернополе из-под завалов спасли мужчину: в ГСЧС удивлены, как он смог выжить (видео)

Во время проведения аварийно-спасательных работ после ракетного удара ВС РФ по многоэтажке в Тернополе сотрудникам ГСЧС удалось извлечь из-под завалов живого человека.

20-летний Богдан в момент удара стоял возле холодильника, рассказал спасатель Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины Денис Карпенко.

По его словам, для проведения аварийно-спасательных работ он и пятеро его коллег поднялись на автолестнице на уровень девятого этажа.

"Сделали минуту тишины и услышали под завалами голос, который звал на помощь. Мы с коллегами быстро определили, откуда он доносится, начали контактировать с потерпевшим и раскапывать руины дома", – говорит он.

Спасатели постоянно держали связь с пострадавшим, потому что тот кричал и очень нервничал. Его попросили беречь силы и заверили, что делают все, чтобы его спасти. Над ним было очень много завалов, которые сотрудники ГСЧС аккуратно разбирали.

"Пострадавший чудом остался жив. Он как раз находился в кухне возле холодильника. Его еще придавило кухонным стульчиком. Он лежал в позе эмбриона, вытянув руки перед собой. У него было очень мало мест, чтобы дышать, и правая рука была перебита кухонным стульчиком", – продолжает Денис свой рассказ.

Ему наложили турникет и продолжили спасательную операцию. В конце концов Богдана спустили с помощью носилок на землю, где уже ждали медики, которые увезли его в больницу.

"Для нас было чудом, как он выжил. Это чудо и для него… Я еще так не видел, чтобы люди выживали. Там было очень мало воздуха", – добавил Карпенко.

Сейчас жизни Богдана уже ничего не угрожает.

Тем временем продолжается разбор завалов, и судьба 22 человек остается неизвестной.

По состоянию на 20 ноября известно о 26 погибших, в том числе троих детей. Еще 93 человека получили травмы разной степени тяжести.

По мнению военного эксперта Сергея Бескрестнова, Вооруженные силы Российской Федерации могли целиться по радиотехническому заводу "Орион" в Тернополе, который давно не работает.

Удар по многоэтажках в Тернополе: что известно

В ночь на 19 ноября ВС РФ ударили по Украине 40 крылатыми ракетами Х-101, одной баллистической и четырьмя сотнями дронов различных типов, сообщило Воздушное командование ВСУ. Часть ракет сбили средства ПВО, но часть попали по гражданским домам и инфраструктурным объектам.

В Тернополе российские ракеты ударили по двум девятиэтажкам. В одном доме снесло квартиры с 3 по 9 этаж. В другом — выгорели квартиры с 1 по 9 этажи.

Через несколько часов в сети появилось фото, как российская ракета прицельно бьет по многоэтажке в Тернополе.

Во время спасательной операции сотрудники ГСЧС нашли под завалами живого попугая.

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что трагедия в Тернополе была хорошо подготовлена.