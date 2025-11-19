Удар по Тернополю: в сети показали момент атаки на многоэтажку (видео)

Количество погибших после прилета вражеской ракеты по многоэтажке в Тернополе на улице В. Стуса возросло до 25 человек.

Среди жертв атаки – уже трое детей, сообщил начальник областного управления Нацполиции Сергей Зюбаненко. Он добавил, что травмы разной степени тяжести получили 73 человека, в том числе 15 детей.

В сети появилось видео, на котором видно, что ракета Х-101 летит прямо в дом в Тернополе.

В результате атаки, которая произошла около 07:00, под удар попали две жилые многоэтажки. Возникли сильные пожары, часть построек полностью разрушена. Также поврежден детский садик №9.

Под ударом оказался и детский сад

"В одной из многоэтажек критически повреждено 175 квартир в пяти подъездах — пострадали почти полтысячи жителей. В другом доме разрушена 51 квартира, без крова остались 117 человек", – констатирует Зюбаненко.

Сейчас на месте трагедии продолжается разбор завалов, а с людьми работают медики и психологи. Там же развернуты оперативные штабы, координирующие эвакуацию, гуманитарную поддержку и все неотложные меры.

Спасатели демонтируют поврежденные стены дома

Возле дома люди, родные которых могли находится в квартирах во время удара, ждут новостей о них.

Следователи УСБУ в Тернопольской области открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления, соединенные с умышленным убийством).

19-21 ноября объявлены днями траура в Тернополе и области.

Удар по Тернополю 19 ноября: что известно

19 ноября Вооруженные силы РФ атаковали Тернополь. В частности, около 6:30 утра в городе был слышен взрыв, а в результате удара РФ пострадал многоэтажный жилой дом. Для атаки оккупанты использовали дроны, а также ракеты типов Х-101, "Калибр" и "Искандер".

Удар буквально снес верхние этажи Фото: ГСЧС

Около 11:00 ВС РФ снова осуществили пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые, в том числе, летели в сторону Тернопольской области.

В Тернопольской областной военной администрации местных жителей предупредили об ухудшении качества воздуха после ночной атаки ВС РФ. Более того, в регионе введены плановые отключения электроэнергии по установленным графикам.