Маленькое чудо: в Тернополе под завалами дома нашли живого попугая (видео)

В Тернополе продолжается разбор завалов девятиэтажек, которые вчера были серьезно повреждены ракетным ударом ВС РФ, забравшим уже 26 жизней.

Сегодняшний день ознаменовался маленьким чудом – спасатели нашли среди руин одного из домов клетку с попугаем, о чем сообщили в ГСЧС.

"Маленький яркий пернатый в этой холодной бездне разрушения. Кто-то заботился о нем, был его семьей. Кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам", – отметили спасатели.

На данный момент неизвестно, живы ли владельцы птицы.

Тернополь сегодня: что известно

На месте работают экстренные службы и продолжают поиски людей, потому что 22 все еще не выходят на связь.

Из девяти регионов Украины задействованы 230 сотрудников ГСЧС и 50 единиц техники.

Мэр Тернополя Сергей Надал говорит о том, что, по его информации, под завалами есть дети.

На сегодня известно о 26 погибших и 93 раненых, среди которых – 18 детей. Еще три ребенка не выжили после атаки. Сейчас люди несут цветы, свечи и цветы в память о погибших детях.

Во время обследования прилегающей территории недалеко от эпицентра ударов был обнаружен неразорвавшийся "Шахед". Взрывотехники полиции разрядили боевую часть российского БПЛА, рассказали правоохранители.

Фото: Нацполиция

Тем временем на горе людей уже спекулируют мошенники. Один из тернопольских пабликов сообщил о том, что злоумышленники создают ИИ-фото якобы погибших в результате украинского удара детей. Часто под такими фото есть информация о сборе средств.

Людей просят не перечислять деньги на непроверенные счета.

