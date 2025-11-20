Маленькое чудо: в Тернополе под завалами дома нашли живого попугая (видео)
В Тернополе продолжается разбор завалов девятиэтажек, которые вчера были серьезно повреждены ракетным ударом ВС РФ, забравшим уже 26 жизней.
Сегодняшний день ознаменовался маленьким чудом – спасатели нашли среди руин одного из домов клетку с попугаем, о чем сообщили в ГСЧС.
"Маленький яркий пернатый в этой холодной бездне разрушения. Кто-то заботился о нем, был его семьей. Кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам", – отметили спасатели.
На данный момент неизвестно, живы ли владельцы птицы.
Тернополь сегодня: что известно
На месте работают экстренные службы и продолжают поиски людей, потому что 22 все еще не выходят на связь.
Из девяти регионов Украины задействованы 230 сотрудников ГСЧС и 50 единиц техники.
Мэр Тернополя Сергей Надал говорит о том, что, по его информации, под завалами есть дети.
На сегодня известно о 26 погибших и 93 раненых, среди которых – 18 детей. Еще три ребенка не выжили после атаки. Сейчас люди несут цветы, свечи и цветы в память о погибших детях.
Во время обследования прилегающей территории недалеко от эпицентра ударов был обнаружен неразорвавшийся "Шахед". Взрывотехники полиции разрядили боевую часть российского БПЛА, рассказали правоохранители.
Тем временем на горе людей уже спекулируют мошенники. Один из тернопольских пабликов сообщил о том, что злоумышленники создают ИИ-фото якобы погибших в результате украинского удара детей. Часто под такими фото есть информация о сборе средств.
Людей просят не перечислять деньги на непроверенные счета.
