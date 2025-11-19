София Ротару отреагировала на российский ракетный удар по Тернополю

Известная украинская певица София Ротару впервые за долгое время обратилась к своим подписчикам. Она выразила поддержку жителям Тернополя после нового российского обстрела.

В своих Instagram Stories артистка опубликовала фото с последствиями атаки на город и добавила изображение свечи с датой трагедии — 19 ноября 2025 года, почтив память погибших и выражая соболезнования пострадавшим.

Реакция Софии Ротару на атаку на Тернополь Фото: Instagram

Отметим, что после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года певица не делала публичных заявлений относительно российской агрессии, однако периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов.

Атака на Тернополь 19 ноября

Отметим, 19 ноября представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по предварительным оценкам россияне попали по дому в Тернополе ракетой Х-101. Впрочем, отмечается, что информация требует уточнения. По словам Игната, воздушный удар РФ направлялся на западные области Украины: кроме Тернополя, пострадали Львов и Ивано-Франковск.

Об ударе россиян по Тернополю стало известно утром 19 ноября. Сначала в сети появились фото разрушенной многоэтажки, затем попадание подтвердил городской голова и глава Тернопольской ОГА. На месте удара ракеты РФ работают спасатели: на момент публикации было известно о 25 погибших, около 80 раненых, и еще одного парня вытащили из-под завалов. Кроме того, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 19 человек сгорело, когда огонь охватил 1-9 этажи.

