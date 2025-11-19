Софія Ротару відреагувала на російський ракетний удар по Тернополю

Відома українська співачка Софія Ротару вперше за тривалий час звернулася до своїх підписників. Вона висловила підтримку жителям Тернополя після нового російського обстрілу.

У своїх Instagram Stories артистка опублікувала фото з наслідками атаки на місто та додала зображення свічки з датою трагедії – 19 листопада 2025 року, вшановуючи пам’ять загиблих та висловлюючи співчуття постраждалим.

Реакція Софії Ротару на атаку на Тернопіль Фото: Instagram

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року співачка не робила публічних заяв щодо російської агресії, проте періодично реагувала на обстріли росіянами українських міст.

Атака на Тернопіль 19 листопада

Зазначимо, 19 листопада представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за попередніми оцінками росіяни поцілили по будинку у Тернополі ракетою Х-101. Втім, наголошується, що інформація потребує уточнення. Зі слів Ігната, повітряний удар РФ спрямовувався на західні області України: крім Тернополя, постраждали Львів та Івано-Франківськ.

Про удар росіян по Тернополю стало відомо зранку 19 листопада. Спершу у мережі з'явились фото зруйнованої багатоповерхівки, потім влучання підтвердив міський голова та очільник Тернопільської ОВА. На місці удар ракети РФ працюють рятувальники: на момент публікації було відомо про 25 загиблих, близько 80 поранених, і ще одного хлопця витягнули з-під завалів. Крім того, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що 19 людей згоріло, коли вогонь охопив 1-9 поверхи.

