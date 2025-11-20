Маленьке диво: у Тернополі під завалами будинку знайшли живого папугу (відео)

У Тернополі триває розбір завалів дев'ятиповерхівок, які вчора були серйозно пошкоджені ракетним ударом ЗС РФ, що забрав уже 26 життів.

Сьогоднішній день ознаменувався маленьким дивом — рятувальники знайшли серед руїн одного з будинків клітку з папугою, про що повідомили в ДСНС.

"Маленький яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось піклувався про нього, був його родиною. Хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл", — зазначили рятувальники.

Наразі невідомо, чи живі власники птаха.

Тернопіль сьогодні: що відомо

На місці працюють екстрені служби та продовжують пошуки людей, бо 22 все ще не виходять на зв'язок.

Із дев'яти регіонів України задіяно 230 співробітників ДСНС і 50 одиниць техніки.

Мер Тернополя Сергій Надал говорить про те, що, за його інформацією, під завалами є діти.

На сьогодні відомо про 26 загиблих і 93 поранених, серед яких — 18 дітей. Ще три дитини не вижили після атаки. Наразі люди несуть іграшки, свічки та квіти в пам'ять про загиблих дітей.

Під час обстеження прилеглої території недалеко від епіцентру ударів було виявлено нерозірваний "Шахед". Вибухотехніки поліції розрядили бойову частину російського БПЛА, розповіли правоохоронці.

Тим часом на горі людей уже спекулюють шахраї. Один із тернопільських пабліків повідомив про те, що зловмисники створюють ШІ-фото начебто загиблих унаслідок українського удару дітей. Часто під такими фото є інформація про збір коштів.

Людей просять не перераховувати гроші на неперевірені рахунки.

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що трагедія в Тернополі була добре підготовлена і є черговим підтвердженням маніакальної сутності Путіна.

Також повідомлялося, що Софія Ротару відреагувала на російський ракетний удар по Тернополю.