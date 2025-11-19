Удар Х-101 по Тернополю: аналитик разобрал кадры прилетов ракет РФ и масштабы разрушений (видео)

Утром 19 ноября Вооруженные силы Российской Федерации ударили двумя крылатыми ракетами Х-101 по многоэтажкам в Тернополе, заявил аналитик. На видео, опубликованных в сети, зафиксировано около шести взрывов прямо в жилом секторе на окраине города. При этом россияне, запуская Х-101, получают отклонение 10-20 м, то есть речь идет об умышленном попадании.

В сети опубликовали серию фото и видео после удара РФ по Тернополю, и это дало возможность проанализировать масштабы разрушений и особенности атак ракет Х-101, говорится в публикации в аналитическом Telegram-канале "Быть Или". Россияне, ориентировочно, минимум в четвертый раз используют эти средства поражения для целенаправленных ударов по жилым районам украинских городов. Два случая произошли в Киеве — 17 июля 2025 года (жилой дом, 28 погибших) и 8 июля 2024 года (больница "Охматдет", 2 погибших). Один случай произошел в Умани — 28 апреля 2023 года (23 погибших). И вот теперь — 25 погибших в Тернополе, причем завалы еще разбирают и жертв может быть больше. В заметке разбирается движение ракет Х-101 РФ, которые 19 ноября намеренно попали в жилые многоэтажки.

Аналитик проанализировал два видео из соцсетей, на которых показали полет Х-101 в сторону домов. На одном видео над людьми пронеслось четыре ракеты, которые направлялись в одну и ту же точку, в которой уже дымило. На другом видео — суммарно шесть взрывов в пределах одного квартала. Отмечается, что все взрывы — посреди жилого массива. При этом указано, что отклонение Х-101 — в пределах 10-20 м.

"Ракета Х-101, круговое вероятное отклонение которой заявлено в 10-20 метров, не впервые попадает в украинские жилые дома и другие гражданские объекты", — говорится в заметке.

На основе фото и видео ГСЧС автор объяснил, что произошло с домами. В первом доме в Тернополе — снесло этажи от 3 по 9: на фото видим, что исчезла половина квартир. Второй дом пострадал от попадания по двору: в результате этого выгорел целый подъезд девятиэтажки.

Обстрел Тернополя — разрушение дома 19 ноября Обстрел Тернополя — повреждены этажи дома 19 ноября Обстрел Тернополя — верхние этажи дома 19 ноября Обстрел Тернополя — выгоревший подъезд дома 19 ноября

В заметке также отмечается, что в течение последних месяцев ВС РФ стали меньше использовать Х-101, которые запускают с бомбардировщиков Ту-95. Возможная причина такой ситуации — операция "Паутина" с налетом на российскую авиацию, которую СБУ провели в июне 2025 года.

Обстрел Тернополя — что произошло 19 ноября

Отметим, 19 ноября представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по предварительным оценкам россияне попали по дому в Тернополе ракетой Х-101. Впрочем, отмечается, что информация требует уточнения. По словам Игната, воздушный удар РФ направлялся на западные области Украины: кроме Тернополя, пострадали Львов и Ивано-Франковск.

Об ударе россиян по Тернополю стало известно утром 19 ноября. Сначала в сети появились фото разрушенной многоэтажки, затем попадание подтвердил городской голова и глава Тернопольской ОГА. На месте удара ракеты РФ работают спасатели: на момент публикации было известно о 25 погибших, около 80 раненых, и еще одного парня вытащили из-под завалов. Кроме того, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 19 человек сгорело, когда огонь охватил 1-9 этажи.

Напоминаем, в сети опубликовали момент удара ВС РФ по дому в Тернополе: в кадр попала крылатая ракета, которая летела прямо по людям.